Chystá se eRouška 2.0, využije nové API od Googlu a Applu

Se začátkem pandemie se hledalo chytré řešení, jak vystopovat kontakty, kteří by mohli být nakaženi virovým onemocněním COVID-19. Vznikla aplikaci eRouška, která využívá možnosti smartphonu a zaznamenává data, která napomáhají ve vystopování kontaktů. Dost se zde řeší ochrana soukromých dat, aby nedošlo ke zneužití. Nyní jsme se dočkali oznámení, že se pracuje na verzi 2.0. Ta přinese značné vylepšení.

 

Původní aplikace vznikla díky dobrovolníkům z platformy Covid19CZ pod záštitou Ministerstva zdravotnictví České republiky. Dnes aplikaci spravuje Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Národní agenturou pro komunikační a informační technologie. Verze 2.0, na které se nyní pracuje, přinese značné vylepšení, jelikož bude využívat nové protokoly společností Apple a Google, které se dohodly na spolupráci v této oblasti.

Dojde ke změně fungování celé aplikace. Již nebude zaznamenávat v sobě, s kým mohl být uživatel v kontaktu. V podstatě se vše bude vyhodnocovat na serveru, odkud dostanete informaci, jestli jste mohli být v kontaktu s nakaženým.

„Doteď aplikace sbírala údaje o telefonech, které uživatel potkal (to znamená ten hash), uživatel ty kontakty v aplikaci viděl a když byl pozitivně testován, mohl je poslat hygienické stanici. To se mění. Aplikace bude fungovat decentralizovaně. Uživatel si ji nainstaluje a uvidí jen informační část o COVID-19, například o přírůstcích nakažených a podobně. Když bude uživatel pozitivně testovaný, zavolá mu hygienická stanice a hygienici se ho zeptají, jestli používá eRoušku. Pokud ano, vygenerují uživateli unikátní kód, který mu pošlou přes SMS. Když jej zadá do aplikace (chystáme i funkci, aby se sám z SMS vyplnil), bude v eRoušce jasné, že je hygieniky potvrzeno, že byl pozitivně testován. Všechny ostatní eRoušky si pak na serveru vyhodnotí, zda se s dotyčnou pozitivní eRouškou potkaly, a na ty, které s ní byly v kontaktu, odejde varování. To bude obsahovat informaci, že se dotyčný mohl potkat s nakaženým a instrukce, jak má dále postupovat,“ uvádí Vladimír Dzurilla pro server Lupa.cz