Telegram představuje video hovory

Zdroj: Telegram

Telegram každou chvíli představí novou dávku funkci pro svou komunikační platformu. Sice se nejedná o největší službu na světě, ale za sedm let existence se jí podařilo získat na 400 milionů uživatelů. I tak aplikacím chyběla v dnešní době již klíčová funkce – video hovory. To do jisté míry napravuje další aktualizací.

Telegram zvyšuje limit, přidává funkce na videa a další novinky

Video hovor

Zatímco jiné platformy se předhánějí ve skupinových video hovorech, tak Telegram teprve zavádí jednoduché video hovory mezi dvěma osobami. Bohužel se nejedná o stabilní funkci. Společnost přímo uvádí, že se jedná o alfa verzi, takže se lze setkat s komplikacemi. Na druhou stranu jsou video hovory šifrované (end-to-end).

Nabízí se například možnost pop-up okna, takže lze procházet aplikaci. Nabízí se další funkce jako například vypnutí videa během hovoru, případně vypnout mikrofon. Telegram dále uvádí, že v horizontu několika měsíců se dočkáme také skupinových hovorů, ale je otázkou, jak velký bude limit.

Jedná se o malou aktualizaci, ale možná poslouží svým účelům. Minimálně dohání konkurenci, aspoň částečně. Nyní ale očekáváme, že Telegram v dohledné době nabídne funkci bublinových konverzací. Mělo by se jednat o přímou podporu v Androidu 11. Funkce již byla zachycena, ale ještě není zcela připravená.

Zdroje: telegram.org, fonearena.com

