Zdroj: LG

LG se pokusilo o restartování svého portfólia modelem Velvet, který se těší většímu zájmu. V dohledné době očekáváme cenově dostupnější model Q92, ale mezitím LG představilo levnější novinku LG K31. Už na specifikacích je vidět, že se firma snažila šetřit, ale s nastavenou cenou to nebude mít jednoduché.

LG K31

Základem novinky LG K31 je procesor Helio P22 od Mediateku z roku 2018, což je více méně škoda. Na trhu jsou modernější a novější modely, které by byly vhodnější. Dále jsou k dispozici 2 GB operační paměti a pro data poslouží prostor o velikosti 32 GB s možností rozšíření o micro SD kartu.

Přední strana je vybavena menším 5,7palcovým displejem s poměrně velkými rámečky a výřezem pro přední kameru. Na zadní straně jsou k dispozici dva foťáky, přičemž sekundární má rozlišení 5 MPx a nabízí 120° záběr. Kromě toho je zde také čtečka otisků prstů. K dispozici je konektor pro sluchátka, což mohou někteří ocenit. Bohužel LG použilo u této novinky dnes již zastaralý microUSB konektor.

Specifikace

displej: 5,7 palců, 1520 x 720 pixelů (HD+), 18.9:9

procesor: MediaTek Helio P22

RAM: 2GB

úložiště: 32 GB + microSD

Android 10

Foťáky: zadní – 13 MPx, f/1.8 5 MPx, 120°, f/2.2 přední – 5 MPx, f/2.2

čtečka otisků prstů

3.5mm audio jack

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi , Bluetooth 5.0, GPS, microUSB

baterie: 3000 mAh

Cena smartphonu LG K31 byla nastavena na 149,99 dolarů, což je v přepočtu přibližně 3 300 Kč. Pakliže by se novinka dostala do České republiky, cena by se mohla pohybovat po přičtení daně a dalších poplatků kolem 4 300 Kč. Ačkoliv se jedná o levnější model, tak konkurence je v tomto segmentu dost silná a najdete lákavější mobily v této cenové kategorii, například od Xiaomi, Realme nebo Huawei/Honor.

Zdroj: fonearena.com



Domů » Články » LG K31 je novinka s nižší cenou a staršími komponentami

reklama reklama