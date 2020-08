Starší Huawei mobily v ohrožení, Googlu vypršela licence

Zdroj: Dotekomanie.cz

Současná situace kolem Huawei a USA se nijak nezměnila a stále platí restrikce, které brání komukoliv z USA jen tak spolupracovat s tímto čínským gigantem. V tuto chvíli Huawei a Honor mobily, které vycházejí jako novinky a nebyly certifikovány před začátkem platnosti restrikcí, nemají k dispozici Google služby a aplikace. U nich se nabízí alternativní možnosti, pokud jsou dostupné. Starší mobily měly ještě k dispozici Google služby, ale to se možná změní.

Huawei má další problém, TSMC kvůli USA pro něj nebude vyrábět procesory

Starší Huawei a Honor mobily

Google měl k dispozici licenci, která ho opravňovala spolupracovat s Huawei kolem mobilů vydaných před začátkem restrikcí. Mohl tak poskytovat podporu, aktualizace a bezpečnosti záplaty, ale samotná licence vypršela 13. srpna a nebyla obnovena. V tuto chvíli tedy Google nemůže legálně spolupracovat s Huawei. To zatím nemusí nutně znamenat nefunkčnost mobilních telefonů nebo aplikací od Googlu, ale mohou do budoucna nastat problémy.

Qualcomm chce výjimku, aby mohl spolupracovat s Huawei

Google již nyní nemůže poskytovat bezpečností ani jakékoliv jiné aktualizace pro Huawei. Pokud nastane nějaká výjimka nebo komplikace, mohou aplikace přestat fungovat. Huawei bude nyní muset čekat, až budou bezpečností aktualizace systému dostupné veřejně a pak se může pokusit o implementaci a nasazení, ale již bez podpory Googlu. To by mohlo znamenat větší zdržení vydávání.

Daleko větší problém ale bude s vydáváním některých aktualizací, respektive Huawei mobily nebudou moci projít skrze certifikační procesy Googlu. To by mohlo vést k tomu, že starší mobily přijdou o SafetyNet, což je komponenta poskytující ověření zabezpečení mobilního telefonu. Na to jsou navázané aplikace, převážně z bankovní kategorie. Tam spadá i Google Pay. Je tedy možné, že se staršími Huawei a Honor mobily nebude možné platit v obchodech.

V tuto chvíli uživatelé nemusí nic zaznamenat, ale postupem času mohou nastat komplikace. Případně může dojít k obnovení licence a Google bude moci znovu spolupracovat s Huawei aspoň v případě starších mobilů.

Zdroj: xda-developers.com



Domů » Články » Starší Huawei mobily v ohrožení, Googlu vypršela licence

reklama reklama