LG Q92 5G se poodhaluje, podobá se modelu Velvet [aktualizováno]

Aktualizováno 13. 8.

Aktuálně nejzajímavějším a nejnovějším modelem společnosti LG je smartphone Velvet. Ten přichází s novým designem a jak se ukazuje, LG ho použije i u dalších modelů. Jedním z nich bude LG Q92, o kterém se hovoří jako o levnější verzi LG Velvet. Již se podařilo zachytit přední stranu a nyní máme k dispozici náhled zadní strany. Ta svým designem vychází ze stejné linie jako Velvet.

Kromě toho se více méně potvrzují specifikace, jako například 6,7palcový Full HD+ displej, Snapdragon 765G, 6 GB RAM a 128GB úložiště. Na zadní straně má být sestava foťáků s hodnotami 48 MPx (standardní), 8 MPx (širokoúhlý), 5 MPx (hloubka ostrosti) a 2 MPx (makro). Přední strana ponese 32MPx senzor. Baterie má mít 4000 mAh s rychlým nabíjením. Čtečka otisků prstů bude na straně a mobil nabídne například stereo reproduktory.

LG Velvet v LTE verzi oficiálně, je levnější

Aktualizováno 23. 7.

Před dvěma týdny se objevily informace o novinkách v rámci série LG Q a nyní se jeden z mobilů potvrzuje skrze konzoli Google Play. Konkrétně jde o model LG Q92, který dostane procesor Snapdragon 765 s podporou 5G sítí. Dá se tedy říci, že se bude jedna o sourozence aktuální novinky LG Velvet. Očekáváme, že se bude jednat o cenově dostupnější model s mírně osekanými specifikacemi. K dispozici bude 6 GB RAM a displej nabídne Full HD+ rozlišení. Úhlopříčka by měla být 6,3 palců.

Původní článek 7. 7.

Společnost LG poslední roky na trhu s mobilními telefony spíše stagnuje, tedy vydává méně zařízení, kterých si kupuje čím dál méně zákazníků. Proto nás překvapilo, že si nyní firma registrovala neuvěřitelných 13 telefonů řady Q. Víme také, který z modelů bude podporovat nejmodernější mobilní 5G sítě.

LG si registrovalo 13 zařízení řady Q

Konkrétně by 5G konektivitou mělo být vybaveno hned šest zařízení. Důkazem toho jsou kódová označení s přídavkem 5G. Lze tedy podporu očekávat u zařízení Q92 5G (LM-Q920N), což by měla být levnější alternativa k modelu Velvet 5G.

Původní název měl být LG Q9 2020 5G, ovšem společnost změnila názor. Při pohledu na seznam názvů telefonů, je jasné, že budou existovat zařízení pro KT a LG U+. V názvech se také objevuje přídavek 128G. To by mělo symbolizovat kapacitu úložného prostoru, zatímco písmeno za tím by mělo označovat barvy – green (zelená), red (červená), white (bílá) a podobně. Kdy tyto nově registrované modely dorazí, je prozatím ve hvězdách. Mohli bychom se jich dočkat už na podzim.

