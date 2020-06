To nej z uplynulého týdne #23 – Ryzen, podcast, Mi Band 4 NFC, Reno4

Zdroj: Seznam.cz

T-Mobile rozdává neomezená data za určitých podmínek

Dnes je již poměrně jednoduché získat neomezený tarif i s daty, jen jejich cena je poněkud vyšší pro některé zájemce. Operátoři se snaží nalákat nové zákazníky, i ty stávající na nejrůznější výhody a bonusy. T-Mobile nyní startuje novou marketingovou kampaň, v rámci které můžete získat neomezené data na jeden měsíc. [pokračování článku]

O2 nově pojistí mobily od jiných prodejců

O2 poměrně delší dobu nabízí pojištění mobilů, které si zákazník zakoupí přímo z nabídky tohoto mobilního operátora. Dnes jsme se dočkali oznámení, že tuto službu rozšiřuje. Zákazník si bude moci pojistit i zařízení, které nezakoupil u operátora, ale jen za určitých podmínek. [pokračování článku]

Oficiálně: Vivo X50 Pro zaujme novou stabilizací foťáku

Nějakou dobu se spekulovalo o nových top modelech od společnosti Vivo. Dnes jsme se dočkali a rovnou tří modelů, přičemž zasahují do vyšší střední třídy a jeden také mezi top modely. Konkrétně se jedná o novinky Vivo X50, Vivo X50 Pro a Vivo X50 Pro+. [pokračování článku]

Podcast #7 – gadgety & chytrá domácnost

Právě vychází sedmý díl našeho nového podcastu Pod Zlatou Lampou. Je věnovaný především mobilním telefonů, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet naši redaktoři, Zdeněk Koutský a Miroslav Růžička. Sedmý díl si již nyní můžete poslechnout. A čemu jsme se tentokrát věnovali? [pokračování článku]

Google vydává novinky nejen pro Pixely

V tomto týdnu měl Google představit veřejnou beta verzi systému Android 11, ale vzhledem k situaci v USA došlo k odložení. I tak došlo na letmé představení novinek pro smartphony se systémem Android, přičemž některé budou prvně k dispozici na modelech Pixel, následně se dočkají ostatní. [pokračování článku]

Trhu s wearables se v době COVID-19 velmi dařilo

Prodej chytrých telefonů a tabletů v prvním čtvrtletí letošního roku zažil drsnou srážku s realitou. Špatná prodejní čísla má na svědomí samozřejmě probíhající pandemie COVID-19, která zasáhla všechny trhy na světě. Situace nutila výrobce nejen omezovat výrobu a odložit uvedení produktů, ale finanční nejistota zákazníky odradila od nákupu nových zařízení. Zajímavé je, že tento trend se netýká nositelného příslušenství, do kterého spadají chytré hodinky a podobně. Podle zprávy IDC zaznamenaly firmy Xiaomi, Apple, Samsung a Huawei v prvním čtvrtletí letošního roku výrazný růst v segmentu wearables. [pokračování článku]

AMD zřejmě představí procesor pro smartphony

Na aktuálním trhu se smartphony najdeme několik výrobců mobilní procesorů, respektive SoC (System on Chip). Dominuje zejména Qualcomm s modely Snapdragon, pak zde máme Exynos od Samsungu a nejnovější Dimensity od Mediateku. Samozřejmě nemůžeme zapomenout na Apple nebo samotný Huawei, který používá zejména vlastní procesory Kirin, byť se nevyhýbá modelům od Mediateku. Svého času se snažila i společnost Intel dostat se na tento trh, případně Nvidia, ale nešlo to moc dobře. Nyní to zřejmě zkusí AMD. [pokračování článku]

Google výrazně změní menu u vypínacího tlačítka

Již nějakou dobu víme, že Google si pohrává s menu, které se objeví po delším podržení vypínacího tlačítko. Například se zde dočkáme rychlé volby platební karty pro placení Google Pay, díky čemuž nebudeme muset hledat aplikaci Google Pay a pak v ní vybírat vhodnou kartu. Rozhodně se bude jednat o zjednodušení. Nyní se dozvídáme, jak bude menu vypadat v Androidu 11. [pokračování článku]

S Xiaomi Mi Band 4 NFC půjde platit v Evropě, první se dočkají v Rusku

Xiaomi Mi Band 4 je populární chytrý náramek, který nabízí za nízkou cenu hodně možností, stejně jako předešlé generace. V tuto chvíli se čeká na nový model Xiaomi Mi Band 5, u kterého se spekuluje, že se dočkáme verze s NFC i na globálním trhu. Otázkou ale bylo, na co by se NFC použilo, když zde prakticky není platební služba, jež by podporovala placení u těchto chytrých náramků. Nyní máme ale odpověď, která asi potěší nejednoho zájemce o nový náramek. [pokračování článku]

Aplikace nabádala k odstranění těch čínských, nyní zakročil Google

Do Obchodu Play zamířila před dvěma týdny aplikace Remove China Apps, která se stala velmi úspěšnou. I za tak krátkou dobu působení pokořila hranici jednoho milionu stažení. Vývojář se radoval i z toho, že se jednalo o nejstahovanější aplikací na indickém trhu. Její hlavní myšlenkou byla identifikace aplikací v zařízení, které pochází od čínských firem. Nabádala k jejich odstranění, ale zasáhl Google a odebral Remove China Apps z Obchodu Play. [pokračování článku]

Novinka Honor 4 Play Pro přichází s digitálním teploměrem

Nedávno jsme vás informovali o příchodu další novinky Honor 20e na český trh. Firma rozhodně nelení, důkazem toho jsou další mobily jako Honor X10 nebo Honor 8S 2020. Nyní jsme se dočkali dalších modelů. Na trh přichází Honor 4 Play a Honor 4 Play Pro, přičemž druhý zmíněný vyniká něčím unikátním. [pokračování článku]

iOS: Pozor na pochybné VPN aplikace

Schvalovací proces Applu pro aplikace je poměrně náročný a jen tak se nestane, aby se do obchodu dostala aplikace, která by obsahovala malware, spyware nebo jiný škodlivý kód. Někdy jsou podmínky až příliš přísné. To ale ještě neznamená, že aplikace jsou zcela bezpečné a měli byste důvěřovat všemu, co objevíte v AppStore. I Apple bude muset řešit problém aplikací zapadajících do kategorie fleeceware. [pokračování článku]

Chytré hodinky nově v obchodech – od 790 Kč pro dámy i pány

Již nějakou dobu u nás najdete poněkud unikátní seriál na českém trhu, který se věnuje novým smartphonům u českých prodejců. Díky monitorování trhu se tak mnohdy u nás dozvíte o mobilech, které ještě ani nebyly představeny, ale již se naskladňují u prodejců. Rozšířili jsme náš systém o vyhledávání chytrých hodinek a máme zde první data týkající se českého trhu. [pokračování článku]

Android 10 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

V úterý Google vydal stabilní systém Android 10 po sérii beta verzí. Během nich jsme bedlivě sledovali všechny novinky, které jsou obsaženy. Vše je popsáno v naší mini sérii. Nyní ale započal pomyslný závod, který výrobce dostane do svých mobilů aktualizaci na Android 10 mezi prvními. Již nyní víme o plánech u mobilů Nokia a Huawei. [pokračování článku]

Mapy.cz získávají kompletní informace o silniční dopravě

Mapové služby nejsou jen o zobrazování trasy. Mnohdy o jejich úspěchu rozhodují doprovodné funkce, které mají nabídnout lepší možnosti v rámci navigování. Mapy.cz se snaží neustále rozšiřovat funkce, přičemž nedávno jsme se například dočkali podpory CarPlay, plánování přes placené úseky nebo navigace v pruzích. Nyní přichází asi nejužitečnější funkce. [pokračování článku]

TicPods ANC jsou nová sluchátka s aktivní potlačením hluku

Společnost Mobvoi představila sluchátka TicPods 2 a TicPods 2 Pro na začátku roku a nyní jsme se dočkali nového modelu v podobě TicPods ANC. Dalo by se říci, že novinka je postavena na základu TicPods 2 Pro, ale nabízí se jiný design. Novinka by se dala zařadit mezi cenově dostupnější produkty. [pokračování článku]

Hublot Big Bang E – jedny z nejdražších Wear OS hodinek

Chytré hodinky v hodnotě ojetého vozidla má na svědomí společnost Hublot, která se může pochlubit rovnou dvěma exempláři v rámci produktové řady Big Bang E. První model získal přívlastek Titanium, kdežto druhý zástupce má jméno Black Ceramic. Po hardwarové stránce mezi nimi nebude téměř žádný rozdíl. Proslulý výrobce ze Švýcarska je především rozlišuje podle použitých materiálů. [pokračování článku]

Facebook začíná označovat státem kontrolovaná média

Facebook si prošel mnohými aférami, zejména soustředěnými kolem politiky, ovlivňování voličů a dalších manipulací. Sice přímo nestál za těmito praktikami, ale samotná sociální síť byla k těmto účelům zneužívána. I proto se objevují nejrůznější funkce, které mají přinést větší ochranu soukromí a také transparentnost. [pokračování článku]

Motorola představila Moto G Fast a E 2020

Dnes společnost Motorola představila další modely, které zapadají do nižších tříd. Konkrétně jsme se dočkali Moto G Fast a Moto E 2020. První novinky zamíří na americký trh, ale později se ukáží i v Evropě, ale zřejmě pod jiným označením, jako tomu bylo u nedávných mobilů. Například Moto G Stylus se u nás prodává pod označením Moto G Pro. [pokračování článku]

Oppo představilo modely Reno4 a Reno4 Pro

Společnost Oppo svého času chvíli působila na evropském trhu, ale následně se stáhla do Asie. Nyní se pomalinku vrací, hlavně díky nové spolupráci s mobilním operátorem Vodafone. V plánu je také nabídnutí mobilů této značky i v České republice. V dohledné době bychom se tak mohli dočkat nově představených modelů Reno4 a Reno4 Pro. [pokračování článku]

Dropbox má vlastního správce hesel, není ale pro všechny

Dropbox je známá cloudová služba pro uchovávání a správu souborů. Poměrně nedávno jsme vás informovali o celkem nepříjemné změně, která se dotkla verze zdarma. Ke konci minulého roku jsme dočkali novinky Dropbox Transfer a nyní zde máme další novou službu v podobě Dropbox Passwords. [pokračování článku]

Vychází Telegram ve verzi 6.2.0

Telegram poměrně pravidelně přináší aktualizace svých aplikací, přičemž se vždy dočkáme mnoha novinek, které buď vylepšují stávající funkce, nebo je přidána nějaká nová. Nyní vychází verze 6.2.0, kde se vývojáři zaměřili zejména na práci s multimediálním obsahem. [pokračování článku]

Apple ukradené iPhony okamžitě zablokuje a sleduje

Američané prožívají velmi těžké období. Nejen, že mají největší počet nakažených pandemií COVID-19, ale také se miliony lidí po celých Spojených státech shromažďují a demonstrují na počest smrti George Floyda, který tragicky zemřel během brutálního zákroku policie. Jak už to u velkých, opravdu velkých demonstrací bývá, někteří jedinci situace využijí ve svůj prospěch tak, že rabují obchody nevinných lidí. [pokračování článku]

