iOS: Pozor na pochybné VPN aplikace

Schvalovací proces Applu pro aplikace je poměrně náročný a jen tak se nestane, aby se do obchodu dostala aplikace, která by obsahovala malware, spyware nebo jiný škodlivý kód. Někdy jsou podmínky až příliš přísné. To ale ještě neznamená, že aplikace jsou zcela bezpečné a měli byste důvěřovat všemu, co objevíte v AppStore. I Apple bude muset řešit problém aplikací zapadajících do kategorie fleeceware.

Fleeceware v AppStore

Aplikace označované jako fleeceware neobsahují škodlivý kód a ani jak nepoškozují zařízení, případně nekradou data. Jejich smyslem je nalákat uživatele, aby se zavázal k pravidelným platbám za nějakou službu. Zpravidla nabízejí krátkou zkušební dobu, ale abyste ji získali, musíte dopředu zadat platební údaje. Navíc následně dochází k platbám za kratší časový horizont. Fleeceware aplikace navíc mají zpravidla většinu recenzí kladných a jsou si velmi podobné.

Společnost Avast zaznamenala tři aplikace nabízející VPN službu, které odpovídají kategorii fleeceware. Konkrétně se jedná o Buckler VPN, Hat VPN a Beetle VPN, které za poslední rok stáhlo velké množství uživatelů. Mají desítky až stovky tisíc stažení.

V Avastu si je stáhli a otestovali, co všechno nabídnou za necelých deset dolarů týdně. Došli k zjištění, že i po zaplacení vybízely k zaplacení další částky. Pokusili se o to, ale aplikace zahlásily, že již mají zakoupené služby. Takže ve výsledku nebyla služba poskytnuta. Navíc platit deset dolarů týdne za takovou aplikace je značně předražené. Legitimní VPN služby jsou mnohokrát levnější.

Nejedná se vyloženě o nebezpečné aplikace, díky tomu byly také schváleny Applem. I tak se spíše snaží vylákat z uživatele příliš velké sumy. Autoři počítají spíše s tím, že než si něčeho všimnete, tak zaplatíte několik částek. Měli byste si tedy dávat pozor, co potvrzujete, kolik zaplatíte a hlavně za co a v jakém časovém intervaliu

