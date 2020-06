S Xiaomi Mi Band 4 NFC půjde platit v Evropě, první se dočkají v Rusku

Zdroj: Xiaomi

Xiaomi Mi Band 4 je populární chytrý náramek, který nabízí za nízkou cenu hodně možností, stejně jako předešlé generace. V tuto chvíli se čeká na nový model Xiaomi Mi Band 5, u kterého se spekuluje, že se dočkáme verze s NFC i na globálním trhu. Otázkou ale bylo, na co by se NFC použilo, když zde prakticky není platební služba, jež by podporovala placení u těchto chytrých náramků. Nyní máme ale odpověď, která asi potěší nejednoho zájemce o nový náramek.

Xiaomi Mi Band a placení v obchodech

Ačkoliv se chystá příchod nové generace chytrého náramku, tak v tuto chvíli míří do Ruska model Xiaomi Mi Band 4 NFC (MGW4059RU). U této verze je hlavní novinkou podpora placení pomocí platebních karet Mastercard. Oficiální prodej začne 16. června a oficiální stránky uvádějí, že platební kartu stačí přidat do aplikace Mi Fit. Následně bude možné platit u bezdrátových platebních terminálů. Kromě placení v obchodech bude novinka umožňovat i bezkontaktní placení ve veřejné dopravě.

Oficiální stránky navíc upozorňují, že v aplikaci Mi Fit musí uživatel vybrat zemi Rusko. Není jasné, jestli by toto nastavení umožnilo fungování služby i v jiných krajinách. Je zde pravděpodobnost, že funkcionalita bude prozatím uzamčena na Mastercard karty vydané v Rusku. Zdroje ale uvádí, že následně dojde k rozšíření služby i do ostatních krajin Evropy. Není ale stanoveno pevné datum.

Co se týče rozšíření podpory, spekuluje se, že budou přidány i platební karty Visa a dokonce služby Google Pay a PayPal. Ani zde není jasné, kdy se tak stane. Na to si budeme muset počkat. Možná tyto novinky budou uvedeny společně s představením Xiaomi Mi Band 5.

