TicPods ANC jsou nová sluchátka s aktivní potlačením hluku

Společnost Mobvoi představila sluchátka TicPods 2 a TicPods 2 Pro na začátku roku a nyní jsme se dočkali nového modelu v podobě TicPods ANC. Dalo by se říci, že novinka je postavena na základu TicPods 2 Pro, ale nabízí se jiný design. Novinka by se dala zařadit mezi cenově dostupnější produkty.

TicPods ANC

Pokud jste chtěli sluchátka s aktivním potlačením okolního hluku, museli jste sáhnout po dražším modelu za 125 dolarů, ale nyní se právě nabízí levnější verze TicPods ANC s touto technologií. Asi netřeba nějak vyzdvihovat jejich podobnost se sluchátky od Applu.

Co se týče specifikací, tak kromě aktivního potlačení hluku se například nabízí certifikace IPX5, takže vydrží potřísnění vodou, respektive déšť, případně pot. Samozřejmostí je podpora chytrých asistentů od Googlu a Applu. Jsou vybaveny 13mm reproduktory a nabízí několik dodatečných funkcí jako třeba tichá mód.

O propojení se stará technologie Bluetooth 5.0 a ovládání je dotykové. Sluchátka jsou vybavena bateriemi o kapacitách 50 mAh, což by mělo vystačit na 4,5 hodiny přehrávání se zapnutým potlačením okolního hluku. Pakliže je tato funkce vypnutá, mají nabídnout 5 hodin přehrávání. Krabička disponuje baterií o kapacitě 400 mAh, což by mělo vystačit na dva plné cykly pro sluchátka. Uživatel se tak bude moci dostat až na 15 hodin přehrávání hudby. O nabíjení docku se stará USB C konektor. Nehledejte zde bezdrátové nabíjení.

V tuto chvíli startují předobjednávky na sluchátka TicPods ANC, přičemž cena byla stanovena na 89,99 dolarů, což je v přepočtu přibližně 2 120 Kč.

