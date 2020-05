To nej z uplynulého týdne #22 – podcast, Strandhogg, Google Asistent

Zdroj: Dotekomanie.cz

Podcast #6 – Vyhlížíme iPhone 12, iOS 14 a Apple Glass

Je tu začátek týdne, což znamená jediné – nový díl našeho nového podcastu Pod Zlatou Lampou. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet naši redaktoři, Zdeněk Koutský a Miroslav Růžička. Šestý díl si již nyní můžete poslechnout. A čemu jsme se tentokrát věnovali? [pokračování článku]

realme Watch – nové chytré hodinky s nižší cenou

Společnost realme je na trhu teprve od roku 2018 a již stačila představit několik zajímavých smartphonů. V rámci portfólia ji ale chybělo nějaké chytré příslušenství. Nějakou dobu se spekulovalo o chytrých hodinkách s jednoduchým názvem realme Watch. Nyní jsme se dočkali v rámci představování novinek v Indii. [pokračování článku]

Realme X50 Pro Player Edition je mírně ořezaná novinka

V únoru tohoto roku jsme se dočkali představení nového top modelu od společnosti Realme. Nějakou dobu se spekulovalo, že by mohlo dojít na uvedení upravené verze zaměřené pro hráče. Dnes firma představila tuto novinku a dala jí název Realme X50 Pro Player Edition. [pokračování článku]

Redmi K30i 5G oficiálně, další do počtu

Společnost Redmi by Xiaomi představila na konci minulého roku novou sérii Redmi K30, kde najdeme dva modely. Vyšší verze nabízí i 5G připojení. O půl roku později jsme se dočkali upravené verze Redmi K30 5G Extreme/Race Edition, která nabídla jen novější procesor Snapdragon 768G. O dva týdny později zde máme další variantu, která se jmenuje Redmi K30i 5G. [pokračování článku]

Exynos 880 je nový procesor pro vyšší střední třídu

Samsung v minulém roce představil procesory Exynos 990 a Exynos 980 pro top modely, takže bylo jen otázkou času, než se dočkáme modelu pro střední třídu v rámci nové série. Dnes jsme se dočkali novinky Exynos 880, která vychází z Exynosu 980, přičemž například nabízí 5G konektivitu s maximální rychlostí 2,55 Gbps pro stahování a 1,28 Gbps pro nahrávání. [pokračování článku]

Xperia 1 II má novou českou cenovku a na trh dorazí v půlce června

Sony představilo novou Xperia 1 II již na konci února, do prodeje se ale zatím nedostala. Nemůže za to ani tolik koronavirus, uvedení novinek zkrátka tomuto výrobci obvykle trvá delší dobu. Nyní se dozvídáme od českého zastoupení Sony finální cenu a dostupnost tohoto nového top modelu a bude vyšší než původně. [pokračování článku]

Realme X3 SuperZoom oficiálně, s periskopem a 120Hz displejem

Nějakou dobu se spekulovalo o příchodu několika nových modelů od společnosti Realme, konkrétně v rámci série X. Nakonec jsme se ale dočkali uvedení smartphonu Realme X3 SuperZoom, přičemž očekáváme, že se v dohledné době představí ještě varianty Realme X3 a Realme X3 Pro. [pokračování článku]

Redmi představilo novinky 10X 5G, 10X Pro 5G a 10X 4G

Není to dlouho, co společnost Redmi by Xiaomi představila novinku Redmi K30i 5G. Zřejmě to nestačilo, jelikož dnes došlo na uvedení rovnou tří smartphonů série Redmi 10X. Konkrétně se nabízejí dva s podporou páté generace mobilních sítí a jeden s LTE. [pokračování článku]

Google Assistant začíná ukazovat češtinu, aktivace se zatím nedaří

Možná si ještě pamatujete dobu, kdy uživatelé vyžadovali od Googlu, aby došlo ke spuštění služeb v Česku. Dnes je situace již jiná a máme zde Google Pay, Youtube Music, filmy a spoustu dalších. Někteří uživatelé by rádi nakupovali v Google Store, ale ten je dostupný jen u sousedů. Naštěstí Google aspoň umožnil nakupování z Česka, ale bez komplikací se to neobešlo, například potřebujete německou adresu. Nejvíce uživatelé ale asi volají po spuštění Google Assistant, tedy chytrém asistentu. Možná se konečně dočkáme. [pokračování článku]

Mobily budou výkonnější a efektivnější díky Cortex A78

Na současném trhu se smartphony najdeme několik předních výrobců procesorů. Samsung stojí za modely Exynos, Qualcomm vytváří Snapdragony, Huawei disponuje procesory HiSilicon Kirin, nebo jsou zde modely od Mediateku. Všechny spojuje společnost ARM, která je sice malá, ale stojí za navrhováním nejen výpočetních jader. Nyní jsme se dočkali představení Cortex A78, které zamíří do dalších procesorů, tedy SoC do mobilů. [pokračování článku]

Malware Strandhogg se vrací a je ještě nebezpečnější

Minulý rok se objevil poměrně nebezpečný malware Strandhogg, který dokázal podvrhnout aplikaci a získat potřebná oprávnění k odcizení dat a ovládnutí mobilu. Google nemusel v tomto případě vydávat opravu systému Android, jelikož je vše možné detekovat přímo v Obchodu Play, takže se nebezpečná aplikace nedostane do zařízení. Hackeři ale pracovali na nové verzi, která je ještě nebezpečnější. [pokračování článku]

Huawei má náhradu za Youtube

Situace kolem USA a Huawei se přiostřila do takové míry, že nyní hrozí sankce firmám, které chtějí spolupracovat s čínským gigantem. Huawei se jen tak nevzdá a dělá všechny možné kroky, aby byla omezena závislost na USA a amerických firmách. Můžeme pozorovat nemalé investice do infrastruktury a také do aplikací. Jde vidět i lokální snahy, například na českém trhu. Kromě toho se máme dočkat platební metody Huawei Pay. Nyní se dozvídáme, že Huawei má náhradu za Youtube. [pokračování článku]

Facebook představil aplikaci pro telefonní hovory

Sociální síť Facebook opět testuje novou aplikaci. Tentokrát jde o aplikaci, která je navržena tak, aby pomohla přátelům a rodinám v USA uskutečnit telefonní hovory či skupinové hovory až s osmi lidmi najednou. [pokračování článku]

Prezident Trump vytáhl do boje proti Twitteru a jiným sociálním sítím

V posledních několika letech se řeší téma „fake news“ ve velké míře. Jde v podstatě o falešné zprávy, případně zavádějící informace nebo nepodložená tvrzení. Úřady a nejrůznější organizace se snaží vytvářet systémy, které napomohou uživatelům si ověřit informace. Například Facebook zahájil spolupráci s českým projektem Demagog pro ověřování informací. I Twitter má svůj systém, který se znelíbil americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. [pokračování článku]

Google Asistent se chystá i pro Slovensko

V tomto týdnu jsme vás informovali, že se něco děje kolem chytrého asistenta od Googlu. Sami uživatelé potvrzují v komentářích, že se jim skutečně nabízí s částečně přeloženými texty. Bohužel stále nemluví česky a nerozumí ani příkazům. Dokonce se částečně zpřístupnilo některým nastavení, ale nelze jej dokončit. [pokračování článku]

Google Mapy zviditelňují Plus kódy pro rychlejší sdílení polohy

Sdílení polohy je v Google Mapách a jiných aplikacích a služeb poměrně jednoduché, zejména pokud se jedná o místo s adresou. Jestliže ale chcete sdílet polohu místa někde uprostřed pole, nebo někde v neznámu, tak musíte využít zeměpisnou šířku a délku. Zpravidla je umožněno vytvoření speciálního odkazu. Google Mapy nabízí ale jednodušší cestu. [pokračování článku]

Experiment Google Sodar napomůže s dodržováním odstupu v době pandemie

Google rád experimentuje s aplikacemi, což jde vidět u komunikačních služeb například. Je zde ale divize, která se zabývá výhradně experimenty a ukázkou, co je možné vytvořit nebo využít. A právě včera jsme se dočkali představení velmi drobné aplikace Sodar, která je na první pohled až moc banální, ale její potenciál je větší. [pokračování článku]

Android 10 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

V úterý Google vydal stabilní systém Android 10 po sérii beta verzí. Během nich jsme bedlivě sledovali všechny novinky, které jsou obsaženy. Vše je popsáno v naší mini sérii. Nyní ale započal pomyslný závod, který výrobce dostane do svých mobilů aktualizaci na Android 10 mezi prvními. Již nyní víme o plánech u mobilů Nokia a Huawei. [pokračování článku]

Samsung v tichosti představil Exynos 850

V tomto týdnu se společnost Samsung pochlubila novým procesorem Exynos 880, který je určen pro střední třídu smartphonů. V tichosti ale uvedl další novinku Exynos 850. Ta ale zamíří do nižších tříd a dle dostupných informací je tento procesor obsažen v novince Galaxy A21s. [pokračování článku]

Vznikla aplikace pro noční vidění, ale není pro mnoho mobilů

Foťáky obsažené na smartphonech se postupem času vylepšují a umožňují pořizování opravdu kvalitních snímků, ale jejich možnosti jsou větší, než jste si možná mysleli. Například nedávno se podařilo objevit, že mobily OnePlus 8 mohou vidět skrze určité materiály za stanovených podmínek. Nyní zde máme novou aplikaci, která dokáže využít ToF senzor obsažený na několika smartphonech. [pokračování článku]

