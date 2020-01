Xiaomi Mi Band 5 nabídne větší displej a NFC podporu na mezinárodní úrovni

Xiaomi Mi Band 4 je jednoznačně nejprodávanější chytrý náramek na celosvětovém trhu. Mezi uživateli se stal oblíbeným náramkem nejen kvůli svému designu, ale také nízké ceně a globální dostupnosti. To je mimo jiné jeden z hlavních důvodů trvalého úspěchu čínské společnosti Xiaomi na trhu s nositelnými náramky.

Xiaomi Mi Band 5 již v únoru letošního roku

Jedno je jisté – Xiaomi chce ve svém nastoleném trendu pokračovat i v letošním roce, tedy že chce být i nadále největším dodavatelem chytrých náramků. K takovému úspěchu by společnosti měl pomoci nový náramek

Samozřejmě by se mělo jednat o nástupce v podobě Xiaomi Mi Band 5. Ten by dle nedávno uniklých informací měl nabídnout větší 1,2palcový displej, a dokonce také podporu NFC i v globální verzi.

Díky přítomnému NFC modulu by náramek byl schopen podpory platebních služeb, včetně Google Pay. Xiaomi Mi Band 5 by se měl začít prodávat nejprve v Číně, a to za cenu kolem 25 dolarů, což je zhruba 574 Kč bez DPH. S největší pravděpodobností dorazí v červnu 2020.

Zdroj: gsmarena.com



