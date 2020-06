Aplikace nabádala k odstranění těch čínských, nyní zakročil Google

Zdroj: Google

Do Obchodu Play zamířila před dvěma týdny aplikace Remove China Apps, která se stala velmi úspěšnou. I za tak krátkou dobu působení pokořila hranici jednoho milionu stažení. Vývojář se radoval i z toho, že se jednalo o nejstahovanější aplikací na indickém trhu. Její hlavní myšlenkou byla identifikace aplikací v zařízení, které pochází od čínských firem. Nabádala k jejich odstranění, ale zasáhl Google a odebral Remove China Apps z Obchodu Play.

Remove China Apps

Aplikace jako taková měla velmi jednoduché fungování a v samotném popisu bylo uvedeno, že slouží jen čistě pro studijní účely, což bychom mohli rozporovat. Aplikace se brzy začala šířit po celém světě, ale takový úspěch nesmí zůstat nepovšimnut velkými společnostmi. Za samotným odstraněním z Obchodu Play nestojí lobování čínských gigantů, jak by mohl někdo předpokládat.

Ačkoliv byla vpuštěna do Obchodu Play, tak nakonec Google odstranil aplikaci Remove China Apps kvůli porušení zásad pro vývojáře. Google zřejmě postupoval podle sekce Klamavé chování, konkrétně části Klamavé změny nastavení zařízení. Zde se uvádí:

Nepovolujeme aplikace, které mění nastavení zařízení uživatele nebo funkce mimo aplikaci, aniž by o tom uživatel věděl nebo s tím souhlasil. Mezi taková nastavení a funkce zařízení patří např. nastavení systému a prohlížeče, záložky, zástupce, ikony, widgety a vizuální prezentace aplikací na ploše.

Zde je obsažen také podbod „Aplikace, které uživatele podněcují nebo motivují k odstranění nebo deaktivaci aplikací třetích stran nebo ke změně nastavení či funkcí zařízení (výjimku tvoří aplikace, u nichž lze prokázat, že se jedná o bezpečnostní software).“

Je tedy jasné, že se aplikace nemůže vrátit do Obchodu Play. Vývojář ale nastínil, že možná vytvoří jinou aplikaci. Teoreticky by mohl vytvořit aplikaci, která jen bude ukazovat, odkud jednotlivé aplikace pochází. Pakliže by přidal filtr na jednotlivé země, docílil by podobného chování. Jen nesmí nabádat k odstranění.

Nesnažte se hledat Remove China Apps

Vzhledem k tomu, že aplikace Remove China Apps již není v Obchodě Play, bude zájem ještě větší. Zde nedoporučujeme vyhledávat tuto aplikaci a instalovat ji z neznámých zdrojů. Je zde pravděpodobnost, že dojde k upravení aplikace a bude nabídnuta ke stažení na nějakých stránkách. Zde je ale riziko, že byste si mohli do zařízení vpašovat malware nebo jiný škodlivý software.

Zdroj: techcrunch.com



Domů » Články » Aplikace nabádala k odstranění těch čínských, nyní zakročil Google

reklama reklama