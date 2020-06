Mapy.cz získávají kompletní informace o silniční dopravě

Zdroj: Seznam.cz

Mapové služby nejsou jen o zobrazování trasy. Mnohdy o jejich úspěchu rozhodují doprovodné funkce, které mají nabídnout lepší možnosti v rámci navigování. Mapy.cz se snaží neustále rozšiřovat funkce, přičemž nedávno jsme se například dočkali podpory CarPlay, plánování přes placené úseky nebo navigace v pruzích. Nyní přichází asi nejužitečnější funkce.

Silniční doprava

V rámci beta verzí aplikace Mapy.cz pro Android a iOS mohou nově uživatelé testovat funkci navigování i plánování s aktualizovanými informacemi o aktuálním stavu silniční dopravy. Cíle aplikace je vyhledat nejrychlejší trasu, a to i během jízdy. Má se tak snížit riziko uvíznutí v zácpě, přičemž systém napomůže v rozložení dopravy, zejména ve větších městech.

„Chceme být pro lidi parťákem nejen na víkendové výlety, ale i pro běžný život při cestování například po městě. Jsme na startovní čáře nové etapy a uvědomujeme si zodpovědnost, kterou na sebe spuštěním dopravy bereme, ale věříme, že lidi nezklameme a Mapy budou nadále s radostí používat,“ říká Martin Jeřábek

Sice není cílem konkurovat jiným službám jako Sygic, Google Mapy a podobným, ale ambice se nezapřou. Mapy.cz zavádí tuto novinku jako bonus navíc pro uživatele, přičemž dostupnost je jen na území České republiky. V plánu je rozšíření i do dalších zemí, ale není znám jakýkoliv termín, kdy by se tak mělo stát.

„Informace o kolonách se počítají z dat externích leasingových flotil, do kterých chceme postupně zapojovat i data od uživatelů, kteří využívají navigaci. Jejich součinnost při vytváření dopravní mapy je jeden z našich současných cílů. Pomůže nám, až se naši fanoušci zapojí do společného vytváření dopravní mapy a dají nám vědět, pokud na cestě narazí například na uzavírku, kterou u nás neuvidí. Čím víc se jich zapojí, tím budou dopravní informace v Mapách aktuálnější,“ dodává Faifer.

Do budoucna se dočkáme možnosti také alternativních tras, přičemž se vývojáři budou věnovat i omezením a uzavírkám na trase. V podstatě by se mohlo jednat o alternativu ke službě Waze, jen dimenzovanou zejména na naše území. Aby toho nebylo málo, chystá se funkce dynamický routing. Ta by měla zjistit, jestli nehoda na trase vás zdrží, čí nikoliv. Případně jestli bude pro vás ještě aktuální, až se k ní přiblížíte.

Měli bychom se dočkat také informací o policejních hlídkách, radarech, propojení informací ze silniční dopravy s cykloturistikou.

Pakliže se chcete zapojit do testování nových funkcí v rámci beta verze, zaregistrujte se do testování – Android a iOS.

Zdroj: Tisková zpráva



