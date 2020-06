Střešní lustr od Xiaomi prozáří váš dům a zapojí se do chytré domácnosti [sponzorovaný článek]

Xiaomi kromě telefonů vyrábí i chytrá osvětlení. Začíná to žárovkami, pokračuje lampičkami a končí nástěnným lustrem, konkrétně modelem YLXD01YL s 28 W. Ten stojí pouhých 1 360 Kč a za tu cenu umí měnit teplotu barvy či se sám zhasnout, když usnete. Xiaomi Yeelight YLXD01YL lustr si můžete pořídit nyní se slevou v obchodě TomTop.

Za hodně málo peněz hodně muziky

Za 1 360 Kč dostanete skvělý lustr, který můžete ovládat pomocí dálkového ovladače, svého telefonu či hlasu. Dokonce je možné ovládání pomocí chytrého náramku Mi Band. Samozřejmostí je taktéž ovládání pomocí vypínače ve zdi, ale to již může být menší přežitek, když na to máte například ovladač. Xiaomi Yeelight patří do rodiny světelných produktů Yeelight, které se vyznačují dobrou světelností a dlouhotrvající kvalitou. Světlo z lustru je vhodné pro místnosti do 25 metrů čtverečních. Samotné světlo má v sobě 71 led diod, jejich barevnou teplotu si může uživatel sám nastavit.

Lustr je díky certifikaci IP60 odolný proti prachu, navíc aktivně odvádí teplo, takže se nemusíte obávat poškození LED osvětlení. Světlo můžete ovládat pomocí bluetooth ovladače, na kterém můžete nastavovat jas světla či teplotu osvětlení. V aplikaci Mi Home si můžete například nastavit, od kdy do kdy bude světlo svítit, či jakou bude mít barvu, nebo zda se bude rozsvěcovat, když pohybový senzor v místnosti zaznamená pohyb. Stropní světlo je možné ovládat pomocí různých nástrojů pro správu chytré domácnosti. Kromě hlavních hráčů jako je Alexa od Amazonu či Assistant od Google, tak nechybí například Tasker, Mijia od Xiaomi (aplikace Home) či Domoticz.

Pokus si chcete Xiaomi Yeelight pořídit, přihlaste se na webu TomTop ke svému účtu a zaplaťte zálohu 10 dolarů. Až bude žhavá novinka dostupná (za pár dní), zaplatíte zbytek částky. Celkem zaplatíte 1360 Kč za jedno z novějších světel od Xiaomi, které je ovládáno hlasem, chytrým náramkem, ovladačem či chytrým asistentem. Taktéž ho můžete ovládat i pomocí standardního vypínače na zdi.

