AMD zřejmě představí procesor pro smartphony

Zdroj: Dotekomanie.cz

Na aktuálním trhu se smartphony najdeme několik výrobců mobilní procesorů, respektive SoC (System on Chip). Dominuje zejména Qualcomm s modely Snapdragon, pak zde máme Exynos od Samsungu a nejnovější Dimensity od Mediateku. Samozřejmě nemůžeme zapomenout na Apple nebo samotný Huawei, který používá zejména vlastní procesory Kirin, byť se nevyhýbá modelům od Mediateku. Svého času se snažila i společnost Intel dostat se na tento trh, případně Nvidia, ale nešlo to moc dobře. Nyní to zřejmě zkusí AMD.

AMD Ryzen C7

V tuto chvíli není nic potvrzeného, k dispozici je jen obrázek, na kterém jsou uvedeny specifikace údajného procesoru (SoC) od AMD. Novinka má nést označení AMD Ryzen C7. Jen z běžného pohledu můžeme konstatovat, že maximální taktovací frekvence budou 3 GHz a budou podporována úložiště typu UFS 3.1. Operační paměti mohou být LPDDR5.

Novinka ale nebude postavena na nějaké nové architektuře. AMD zřejmě sáhne po nedávno představených dvou jádrech Cortex A78 a dvou upravených Cortex X1. Slabší cluster nabídne čtyři jádra Cortex A55. Zatím by se asi nejednalo o nějak výjimečný procesor pro mobily, ale něčím se bude lišit. Grafika zde nebude typu Mali, AMD nabídne vlastní AMD Radeon RDNA 2 Mobile, tedy speciálně vytvořenou pro mobily, která nabídne čtyři jádra. Údajně nabídne o 45 % více výkonu než Adreno 650 ze Snapdragonu 865. Teoreticky se tak může jednat o nejlepší SoC pro herní mobily.

O výrobu se má postarat společnost TSMC a bude použita 5nm výrobní technologie. Samozřejmě nesmí chybět podpora 5G sítí, ale zde je menší problém. AMD nemá k dispozici modem pro mobily. Ryzen C7 tak nabídne Mediatek 50 UltraSave modem s podporou duálního režimu na 5G síti.

Zatím by to vypadalo na poměrně zajímavou novinku mezi smartphony, ale nikde není ani jedna zmínka, co bude novinka používat pro zpracování obrazu, respektive fotografií. Právě této kategorii se věnují současní hráči. Otázkou je také oblast umělé inteligence. Sice Ryzen C7 může být nejlepší volbou pro herní mobily, ale nemusí stačit v ostatních oblastech, kde současní hráči na trhu dominují.

Zdroj: gizmochina.com



Domů » Články » AMD zřejmě představí procesor pro smartphony

reklama reklama