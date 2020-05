Grafika: realme

Realme X50 Pro 5G přichází do Česka, nachystejte si 20 999 Kč [aktualizováno]

Aktualizováno 22. 5.

Po několika měsících máme potvrzení od českého zastoupení společnosti, že do Česka přijde model realme X50 Pro ve verzi s 12 GB operační paměti a 256GB úložištěm za cenu 20 999 Kč. K dispozici budou barvy Moss Green (zelená) a Rust Red (červená). K uvedení dojde 26. května.

Původní článek 24. 2.

Značka realme není na trhu příliš dlouho, ale již dokázala představit velmi zajímavý top model, který svou cenou zapadá do střední třídy. Dokonce nabízí jedno z nejrychlejších nabíjení na trhu a předčí tak i několikrát dražší smartphony. Dnes jsme se dočkali nového top modelu v podobě realme X50 Pro 5G.

Realme X50 oficiálně, 6 kamer a 120Hz displej

Realme X50 Pro 5G

Výrobce zvolil poměrně běžný způsob představení, tedy klíčové vlastnosti byly známé ještě před samotným uvedením. Společnost lákala na Snapdragon 865 s podporou 5G sítí, duální mód pro 5G, 90Hz AMOLED displej, duální sestavu kamer na přední straně, 20násobný zoom a samozřejmě se nezapomnělo na osvědčenou technologii 65W nabíjení. Dnes se tedy konečně dozvídáme kompletní specifikace, dostupnost a cenu.

Už jen při pohledu na základní specifikace je jasné, že se společnost zaměřuje na rychlost. V rámci tiskové konference se věnovalo hodně času všem technologickým vymoženostem, které se podařilo zakomponovat do zařízení. Kupříkladu jsou použity LPDDR5 paměti a úložiště UFS 3.0 v duálním režimu. Zde se společnost pochlubila, že realme X50 Pro 5G pokořilo hranici 600 tisíc bodů v benchmarku AnTuTu.

V případě konektivity je mobil vybaven 13 anténami pro 5G/4G, NFC, WiFi a GPS, což by mělo přinést bezproblémové připojení. To vše bude ale potřebovat dost energie, proto je mobil vybaven duální baterií o kapacitě 4200 mAh, kterou lze nabít na plnou hodnotu do 35 minut díky 65W nabíjení.

V případě foťáků se nabízí několik senzorů, kde hlavní má 64 MPx. Nezapomnělo se na zoom nebo širokoúhlé snímky. Poslední senzor je jen pro určení hloubky ostrosti, přičemž se jedná o monochromatický senzor. Přední strana je vybavena duální sestavou, kde hlavní foťák má 32 MPx.

Mezi bonusovými funkcemi najdeme například duální reproduktory pro stereo zážitek. Samozřejmě se nezapomnělo na softwarové vychytávky pro foťáky, nebo vylepšené prostředí realme UI.

Specifikace

displej: 6,44 palců, 2400 x 1080 pixelů, Full HD+, 90Hz, 1000 nitů, DCI-P3, HDR10+

procesor: Snapdragon 865

RAM: až 12 LPDDR5

úložiště: až 256 GB UFS 3.0

Foťáky: zadní – 64 MPx, f/1.7, UIS 12 MPx, až 20násobný hybridní zoom 8 MPx, 119° + 3cm makro monochromatický senzor pro bokeh efekt přední – 32 MPx 8 MPx, 105°

čtečka otisků prstů v displeji

5G, WiFi 6, USB C

baterie: 4200 mAh + 65W nabíjení

Cena základního model s 8 GB RAM a 128GB úložištěm přijde na 599 eur (cca 15 000 Kč). K dispozici bude ještě verze s 256 GB za 669 eur (cca 16 800 Kč) a nejvyšší varianta s 12 GB RAM a 256GB úložištěm přijde na 749 eur (cca 18 900 Kč). Novinka bude dostupná v dubnu, ale kdy se dostane na český trh, zatím nevíme.

Zdroj: Tisková zpráva



