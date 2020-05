Zdroj: Dotekomanie.cz

Huawei by rád letos spustil Huawei Pay v ČR, AppGallery dále roste

Společnost Huawei by ráda v letošním roce spustila službu Huawei Pay pro placení mobilem, konkrétně v Evropě a také v Česku. Vlastní obchod s aplikacemi Huawei AppGalery dále roste, již má nabízet 113 aplikací od lokálních vývojářů a další jsou v jednání. Služba pak zaznamenává stále více stažení.

Huawei Pay v Česku možná ještě letos

Podle slov Huawei z online tiskové konference by tento výrobce rád spustil placení mobilem ještě letos i u nás v Česku. Obchod Huawei AppGallery dále roste, v současné chvílí nabízí 113 aplikací od lokálních vývojářů. Jedná se o zajímavé číslo, ale vězte, že nejde jen tak přemístit aplikaci z Obchodu Play do AppGallery. V některých případech musí projít aplikace mnohými změnami. V dohledné době by se celkové číslo českých aplikací mělo zvýšit na 200.

Co se týče aplikací od operátorů, tak od všech tří jsou již v obchodě. Pouze T-Mobile zatím nevydal verzi pro telefony jen s HMS.

Huawei také spolupracuje s českými bankami na dodání dalších aplikací, zatím je v AppGallery jen Komerční Banka. Celkově na českém trhu narostl počet stažení aplikací o 320 procent od září do dubna. Zástupci Huawei také potvrdili spolupráci se Seznamem, jak ale bude vypadat, zatím říct nemohli.

Na spuštění služby Huawei Pay se rozhodně těšíme, Google Pay na Androidech bez Google služeb totiž bohužel nejde žádným způsobem nahradit.

