První díl série „To nej z uplynulého týdne“ vyšel v roce 2013 a jedná se o jeden z nejdéle vydávaných seriálů na české mobilní scéně. Nyní pro vás ve spolupráci s partnerským webem ITnetwork.cz vydáváme seriál, který se soustřeďuje na vývoj softwaru.

Rezervační systém v Symfony

V rámci tvorby v Symfony jsme vás o našem kurzu již jednou informovali. Tento týden se nám do něj podařilo zařadit 6 nových lekcí, které vás provedou od nahrávání souborů, šablon a stylování, vytvoření logiky pro rezervace až po systémová nastavení. Odkaz na celou sekci najdete zde.

Datové typy a proměnné v Assembleru

V této nově vydané lekci se blíže podíváme na datové typy, které se používají při programování v Assembleru. Rovněž si řekneme i něco o práci s řetězci. Odkaz na sekci najdete zde.

Cykly ve VB .NET podruhé

Jedná se již o druhý díl věnovaný této tématice. V prvním díle jsme probrali cykly typu For, While a vytvořili si malou násobilku a mocninátor. V tomto díle se zaměříme na cykly While a Do-Loop. Odkaz na celou sekci najdete zde.

Spring Boot framework pro Javu

Když jsme vás o vzniku tohoto kurzu informovali poprvé, bylo zde k dispozici pouze pár lekcí. Nyní je zde již 6 článků, které vás tímto frameworkem provedou od úplného úvodu až po mapping, tvorbu kalkulačky a šablony. Odkaz na sekci najdete zde.



Přehled novinek na ITnetwork #12 – Rezervační systém v Symfony, Cykly ve VB .NET a další lekce Spring Boot

