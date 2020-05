Redmi představilo novinky 10X 5G, 10X Pro 5G a 10X 4G

Zdroj: Redmi

Není to dlouho, co společnost Redmi by Xiaomi představila novinku Redmi K30i 5G. Zřejmě to nestačilo, jelikož dnes došlo na uvedení rovnou tří smartphonů série Redmi 10X. Konkrétně se nabízejí dva s podporou páté generace mobilních sítí a jeden s LTE.

Rovnou tři nové modely

V základu zde máme modely Redmi 10X a Redmi 10X Pro, které jsou vybaveny pro 5G sítě. O výkon se zde stará nový procesor Dimensity 820 od společnosti Mediatek. Firma zvolila tento model zřejmě kvůli nižší ceně a integrované podpoře nových sítí.

Redmi 10X Pro 5G a Redmi 10X 5G; Zdroj: Redmi

Mobily jsou na první pohled velmi podobné a nabízí celkem dost podobných specifikací, jen foťáky na zadní straně jsou jiné. Obě novinky jsou vybaveny 48MPx senzorem, jen verze Pro má k dispozici teleobjektiv s trojnásobným přiblížením s podporou optické stabilizace obrazu. Dále se nabízí 8MPx širokoúhlý foťák a 5Mpx senzor pro makro snímky.

Standardní verze Redmi 10X disponuje jen širokoúhlým snímačem a jedním pro určení hloubky ostrosti. Baterie v obou případech poskytuje 4 520 mAh, jen verze Pro podporuje 33W nabíjení. Základní model disponuje 22,5 technologií.

Redmi 10X 4G se může jevit jako mobil ochuzený o podporu 5G, ale ve skutečnosti má jiné specifikace. Ostatně to jde vidět i na vzhledu. Čtečka otisků prstů není v displeji, ale nachází se na zádech. Přední foťák je umístěn v díře v displeji. Zadní sestava foťáků sice nabízí 48MPx hlavní foťák a 8MPx širokoúhlý, ale další dva nabízí jen po 2 MPx. Jeden je pro makro snímky, druhý na určená hloubky ostrosti.

Baterie má kapacitu 5020 mAh s podporou 18W technologie pro nabíjení. O výkon se zde stará pomalejší procesor Helio G80T od Mediateku a pro úložiště byla použita starší technologie eMMC 5.1.

Specifikace Redmi 10X 5G Pro

displej: 6,57 palců, 2400 × 1080 pixelů (Full HD+), AMOLED, HDR 10+

procesor: Dimensity 820

8GB LPDDR4X RAM

úložiště: 128/256 GB (UFS 2.1)

Dual SIM

Android 10 + MIUI 11

Foťáky: zadní – 48 MPx, PDAF, EIS 8 MPx, 3x optický zoom, OIS, až 30x zoom 8 MPx, 119° 5 MPx, 2cm makro přední – 20 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

3.5mm audio jack

rozměry: 164,16 × 75,75 × 8,99 mm, 208 gramů

IP53

5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, NFC (10X Pro 5G), USB Type-C

baterie: 4520 mAh + 33W nabíjení

Specifikace Redmi 10X 5G

displej: 6,57 palců, 2400 × 1080 pixelů (Full HD+), AMOLED, HDR 10+

procesor: Dimensity 820

Verze: 6GB LPDDR4X RAM + 64/128 GB (UFS 2.1) 8GB LPDDR4X RAM + 128/256 GB (UFS 2.1)

Dual SIM

Android 10 + MIUI 11

Foťáky: zadní – 48 MPx, PDAF, EIS 8 MPx, 119° 2 MPx, hloubka ostorsti přední – 20 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

3.5mm audio jack

rozměry: 164,16 × 75,75 × 8,99 mm, 205 gramů

IP53

5G SA / NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, NFC (10X Pro 5G), USB Type-C

baterie: 4520 mAh + 22,5W nabíjení

Specifikace Redmi 10X 4G

displej: 6,53 palců, 2340 × 1080 pixelů (Full HD+)

procesor: Helio G80

4GB LPDDR4X RAM

úložiště: 64/128 GB (eMMC 5.1)

Dual SIM

Android 10 + MIUI 11

Foťáky: zadní – 48 MPx, PDAF, EIS 8 MPx, 119° 2 MPx, hloubka ostrosti 2 MPx, makro přední – 13 MPx

čtečka otisků prstů na zádech

3.5mm audio jack

rozměry: 162,38 × 77,2 × 8,95 mm, 199 gramů

P2i

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, NFC (10X Pro 5G), USB Type-C

baterie: 5020 mAh + 18W nabíjení

Ceny

V tuto chvíli jsou známé ceny pro asijský trh, respektive ten čínský. Zřejmě si chvíli počkáme, než se dozvíme, jestli novinky zamíří do Evropy, případně do České republiky.

Redmi 10X 4G 4GB + 128GB – 999 juanů (cca 3 500 Kč)

Redmi 10X 4G 6GB + 128GB – 1199 juanů (cca 4 150 Kč)

Redmi 10X 5G 6GB + 64GB – 1599 juanů (cca 5 500 Kč)

Redmi 10X 5G 6GB + 128GB – 1799 juanů (cca 6 200 Kč)

Redmi 10X 5G 8GB + 128GB – 2099 juanů (cca 7 300 Kč)

Redmi 10X 5G 8GB + 256GB – 2399 juanů (cca 8 300 Kč)

Redmi 10X Pro 5G 8GB + 128GB – 2299 juanů (cca 7 950 Kč)

Redmi 10X Pro 5G 8GB + 256GB – 2599 juanů (cca 9 000 Kč)

Zdroj: fonearena.com



Domů » Články » Redmi představilo novinky 10X 5G, 10X Pro 5G a 10X 4G

reklama reklama