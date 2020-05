Zdroj: Dotekomanie.cz

Situace kolem USA a Huawei se přiostřila do takové míry, že nyní hrozí sankce firmám, které chtějí spolupracovat s čínským gigantem. Huawei se jen tak nevzdá a dělá všechny možné kroky, aby byla omezena závislost na USA a amerických firmách. Můžeme pozorovat nemalé investice do infrastruktury a také do aplikací. Jde vidět i lokální snahy, například na českém trhu. Kromě toho se máme dočkat platební metody Huawei Pay. Nyní se dozvídáme, že Huawei má náhradu za Youtube.

Huawei a Dailymotion

Na smartphonech Huawei bez Google služeb a aplikací můžete sledovat Youtube videa jen skrze webový prohlížeč, nativní aplikace zde není oficiálně podporována. Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatný nedostatek, musela společnost hledat náhradu. Možná by vás napadla služba Vimeo, ale s tou nemůže Huawei navázat spolupráci, jelikož pochází z USA.

Naštěstí je zde ještě jedna alternativa v podobě Dailymotion. Tato služba je na internetu již od roku 2005 a je vlastněna francouzskou společností Vivendi. Takže zde není jakákoliv hrozba ze strany zákazů z USA. Spolupráce bude probíhat trochu jinak, než jsme zvyklí.

Místo dedikované aplikace Dailymotion v rámci obchodu AppGallery, tak Huawei využije API a veškerý obsah bude začleněn do aplikace Huawei Video. Součástí spolupráce je také získání technologie Dailymotion. Ačkoliv neznáme detaily nové spolupráce, tak zjevně Huawei bude platit dostatečně zajímavou sumu pro tento přístup k obsahu.

Budeme si muset počkat na další detaily, ale vypadá to, že zřejmě Dailymotion bude také centrem pro sdílení videí od samotných uživatelů. Otázkou je, jestli uživatelé přijmou tuto službu jako plnohodnotnou náhradu za Youtube.

