Prezident Trump vytáhl do boje proti Twitteru a jiným sociálním sítím

V posledních několika letech se řeší téma „fake news“ ve velké míře. Jde v podstatě o falešné zprávy, případně zavádějící informace nebo nepodložená tvrzení. Úřady a nejrůznější organizace se snaží vytvářet systémy, které napomohou uživatelům si ověřit informace. Například Facebook zahájil spolupráci s českým projektem Demagog pro ověřování informací. I Twitter má svůj systém, který se znelíbil americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi.

Twitter vs. Donald Trump

Asi netřeba představovat prezidenta Donalda Trumpa. Ale můžeme si připomenout například jeho poslední návrh, kdy proti onemocnění COVID-19 by mohlo napomoci například vstříknutí desinfekce do těla pacienta. Za takový návrh schytal velkou kritiku, ale není to jediný podobný výrok, který se nelíbí nejen odborné veřejnosti. Poměrně často označuje média za „fake news“, pakliže vystoupí proti němu, případně upozorní na nějakou chybu nebo nepřesnost.

Donald Trump využívá Twitter pro svá prohlášení, komentování situace a případně zveřejňování příspěvků, které se nemusí zakládat na pravdě. V tomto týdnu zveřejnil informace, že hlasování v nadcházejících prezidentských volbách skrze poštu vede k podvodům. Tentokrát ale Twitter zareagovala a jeho tweety dostaly jeden odkaz navíc – „Get the facts about mail-in ballots“. Jinak řečeno, odkaz na ověření faktů ohledně hlasování skrze poštu.

To se prezidentovi znelíbilo a rozhodl se jednat. Vydal výkonný příkaz, který jde proti zbavení odpovědnost sociálních sítích. Ten v podstatě uvádí, že sociální sítě mají nést odpovědnost za obsah, respektive omezuje ochranu odpovědnosti sociálních médií. Díky jemu zřejmě federální úřady budou moci zasáhnout proti Twitteru a podobným službám.

Prezident v podstatě požaduje ochranu svobody slova. Navíc uvedl, že pokud by to bylo možné, klidně by nechal Twitter zrušit. V podstatě se prezident chová značně uraženě. Navíc jeho příkaz je v rozporu s dvacet let starou legislativou, která chrání provozovatele služeb a doslova uvádí, že odpovědnost za zveřejnění informace se vztahuje na uživatele, nikoliv na provozovatele.

Experti uvádí, že výkonný příkaz bude čelit právním krokům. S největší pravděpodobností dojde k soudním sporům a odhaduje se, že bude zrušen. Twitter se již k celé situaci vyjádřil s tím, že se nenechá zastrašit a bude nadále provádět ověřování informací. Samozřejmě je otázkou, jestli nyní nebude mít Twitter problémy, než dojde ke zrušení samotného příkazu.

