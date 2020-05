Zdroj: Dotekomanie.cz

V tomto týdnu jsme vás informovali, že se něco děje kolem chytrého asistenta od Googlu. Sami uživatelé potvrzují v komentářích, že se jim skutečně nabízí s částečně přeloženými texty. Bohužel stále nemluví česky a nerozumí ani příkazům. Dokonce se částečně zpřístupnilo některým nastavení, ale nelze jej dokončit.

Asistenti i pro Slovensko

Náš čtenář Ján Valkovič mimo jiné potvrzuje, že se něco takového děje i na Slovensku, kde se zobrazuje asistent ve slovenské mutaci. Bohužel ani v tomto případě není k dispozici plná aktivaci, přičemž končí chybovou hláškou. Když si vezmeme podobnost slovenštiny a češtiny, nabízí se možnost, že pokud dojde ke spuštění, možná se dočkají obě krajiny.

Roman Prasliczka se snažil dohledat několik dalších informací, jak je to vlastně se spuštěním služby. Podíval se přímo do APK balíčku aplikace Google a objevil přeložené texty pro češtinu. Dokonce se zde přímo uvádí, že aktivační povel pro náš jazyk bude „Hej Google“. To není nějakým tajemstvím, jelikož oficiální stránka podpory pro asistenta uvádí tento povel, ale jen jako sekundární možnost. Na základě získaných údajů z aplikace ale soudíme, že právě „Hej Google“ bude příkaz pro Česko.

Mimo jiné můžeme potvrdit, že na Pixel zařízeních je k dispozici aktivace asistenta skrze zmáčknutí stran. Ještě donedávna byla tato funkce telefonu omezena jen na ztlumení zvonění mobilu při příchozím hovoru.

Sice bychom jednoduše mohli konstatovat, že se jedná o náhodu a možná chybu aplikace, ale Google Asistent se objevuje na nejrůznějších zařízeních a dokonce u sousedů. Samozřejmě jsme se dotázali Googlu, jestli má k této situaci nějaké vysvětlení, ale v tomto případě trochu neobvykle mlčí. Zřejmě se dočkáme obvyklé odpovědi, že pracují na této možnosti, ale zatím není stanoven termín spuštění. Jakmile se dozvíme bližší podrobnosti, budeme vás informovat.



Domů » Články » Google Asistent se chystá i pro Slovensko

reklama reklama