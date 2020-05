Google Mapy zviditelňují Plus kódy pro rychlejší sdílení polohy

Zdroj: Dotekomanie.cz

Sdílení polohy je v Google Mapách a jiných aplikacích a služeb poměrně jednoduché, zejména pokud se jedná o místo s adresou. Jestliže ale chcete sdílet polohu místa někde uprostřed pole, nebo někde v neznámu, tak musíte využít zeměpisnou šířku a délku. Zpravidla je umožněno vytvoření speciálního odkazu. Google Mapy nabízí ale jednodušší cestu.

Plus kódy v Google Mapách

Před pěti lety Google představil takzvané Plus kódy. Jedná se o specifický textový řetězec, který je vlastně zkrácenou verzí zeměpisné šířky a délky. První část obsahuje kód oblasti, druhá část následně upřesňuje místo. Čistá podoba tohoto kódu, jak je uvedena na stránkách projektu, je delší. V Google Mapách se ale objevuje kratší možnosti.

Funkce je ve službě sice delší dobu, ale až nyní ji Google dává do popředí. Nyní upozorňuje na možnost rychlého zjištění plus kódu své polohy. Stačí kliknout na modrou tečku označující vaši polohu a hned se zobrazí stránka se sdílením polohy. Zde je mimo jiné uveden i plus kód. U něj sice není možnost přímého sdílení, ale stačí na něj kliknout a dojde ke zkopírování do schránky. Následně ho můžete poslat komukoliv a přes cokoliv.

Samotné plus kódy najdete ve službě Google Mapy ale delší dobu a jsou označeny tečkami v detailu ke konkrétnímu místu. Tyto speciální kódy ale nejsou jen v Google Mapách, podporují je i další služby, například české Mapy od Seznam.cz.

