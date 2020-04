Google se bojí Huawei? Marketing tlačí na propagaci Google aplikací

Grafika: Dotekomanie.cz

V posledních dnech společnost Xiaomi zažila trochu krušnější časy ohledně nového balení k představeným modelům Xiaomi Mi 10 a Mi 10 Pro. Přímo na krabičkách mobilů je totiž uvedeno „with easy access to the Google apps you use most“, což by se dalo přeložit jako „s jednoduchým přístupem ke Google aplikacím, které používáte nejvíce“. Mnozí tento text přisoudili k agresivnějšímu marketingu, kdy Xiaomi jde do boje pro Huawei. Ve skutečnosti ale situace nemusí být tak jednoduchá, jak se zdá.

Google vs. Huawei?

Huawei stále bojuje s USA ohledně zastavení spolupráce s americkými společnostmi. Výrobce tedy musí vytvářet alternativy ke všemu, co mu chybí, zejména Google certifikace, bez které na nových Huawei mobilech nenajdete Obchod Play a Google aplikace. Buduje tak vlastní ekosystém, kde vévodí Huawei Mobile Services společně s obchodem AppGallery.

Google podal žádost, aby mohl spolupracovat s Huawei

Sice se společnost chlubí mnoha aplikacemi a velkou uživatelskou základnou, stále situace není ideální. Z vlastní zkušenosti můžeme říci, že AppGallery bude trvat ještě nějakou dobu, než začne plně konkurovat Obchodu Play. Chybí zde hodně známých a používaných aplikací, byť se situace mění, ale pomalu. Situaci ale nechce podcenit zřejmě Google, který pozměnil Mobile Application Distribution Agreement (MADA), což je dohoda s OEM výrobci mobilů.

Xiaomi totiž uvedlo, že nadpis zmiňující Google aplikace na balení mobilů, je vyžadováno novou dohodou MADA s Googlem. Ten si vynucuje podle dostupných informací, aby výrobci přímo na balení uvedli Google aplikace a jejich dostupnost.

V podstatě se dá celá situace přirovnat k textu „Powered By Android“, který se zobrazuje na všech smartphonech se systémem Android při startu. Informace o změně podmínek MADA údajně potvrzují i zástupci společnosti Vivo. Bohužel zatím není k dispozici kopie nové verze dohody MADA, takže nelze potvrdit, jestli je text vynucen Googlem, nebo jsou zde jiné podmínky, případně možnosti.

Xiaomi dodává, že podobný text se objeví u dalších mobilů, i od konkurence, jelikož až nyní dochází k podepisování nové verze MADA. Zřejmě Xiaomi tedy nejde do marketingového boje proti Huawei, ale zřejmě takto vstupuje do hry Google.

