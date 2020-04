iOS 14 bude umět spustit aplikace bez instalace

Zdroj: Dotekomanie.cz

Apple aktuálně v iOS 14 pracuje na novém způsobu, jak nabídnout konkrétní části aplikací třetích stran v systému, aniž by je musel mít uživatel nainstalován. S touto informací přišel server 9to5Mac, který se odkázal na uniklý kód připravovaného operačního systému iOS 14. Tato nová funkcionalita by uživatelům umožňovala vyzkoušet si pouze určité části funkcí aplikace skenováním QR kódu.

iOS 14 se naučí novému kousku

Pokud dnes otevřete odkaz nebo naskenujete QR kód aplikace, kterou jste dosud na svém iPhonu nebo iPadu nenainstalovali, otevře se tento odkaz v prohlížeči Safari. Aplikace ale mohou poskytovat univerzální odkazy, které otevřou rovnou aplikaci namísto Safari, tedy když je daná aplikace nainstalována. Tento proces by se ale v budoucnu mohl změnit pomocí nového API s interním označením Clips, které bylo nalezeno v kódu iOS 14.

Vývojářům by nové API umožňovalo nabízet interaktivní a dynamický obsah ze svých aplikací, i když ji uživatel dosud nenainstaloval. Clips API přímo souvisí s QR čtečkou v podobě, ke které máme nyní přístup. Uživatel by tak jednoduše naskenoval kód spojený s aplikací. Poté se mu zobrazily funkce, které by mohl používat bez nutnosti stahování/instalování aplikace.

Pro příklad využití nemusíme chodit daleko. Řekněme, že dostanete QR kód s odkazem na video z YouTube, ale na svém iPhonu nemáte nainstalovanou oficiální aplikaci. S iOS 14 a rozhraním Clips API byste mohli tento kód naskenovat a video by se reprodukovalo na plovoucí kartě, která by bylo zobrazena místo uživatelského rozhraní.

Vývojáři ale budou muset určit, která část aplikace bude muset být stařena jako balíček over-the-air, aby se daný obsah mohl načíst. Na zmíněné plovoucí kartě pak samozřejmě bude umístěna možnost pro stažení plné verze aplikace. Případně zde najdeme tlačítko pro otevření obsahu pomocí aplikace, bude-li nainstalována. Tato funkcionalita by mohla být představena už na červnovém WWDC.

