WhatsApp chystá další omezení a připravuje jednu novinku

V tomto týdnu jsme vás informovali, že WhastApp zostřuje boj proti šíření falešných a poplašných zpráv tím, že omezí přeposílání zpráv. Původní limit umožňoval přeposlání do pěti konverzací, nově tak lze učinit jen do jednoho chatu. Tato změna se nelíbí mnohým uživatelům, ale zatím to nevypadá, že by WhatsApp změnil své rozhodnutí. Nyní se ukazuje, že zavede další omezení, byť drobného charakteru.

WhatsApp zavádí nový limit pro zprávy

WhatsApp a další limit

Nový limit se opět týká týká obsahu, který se přeposíláním šíří mezi uživateli. Web WABetaInfo odhalil v nové aktualizaci v rámci beta programu náznaky nové funkce, která deaktivuje automatické stahování obrázků, videí, dokumentů a hlasových zpráv. Novinka se bude týkat jen takového obsahu, který se šíří přeposíláním. Zde může WhatsApp sledovat nějaké zpomalení šíření, ale možná je zde další efekt.

Pakliže vypne automatické stahování obsahu do zařízení u přeposlaných zpráv, dojde ke snížení zatížení serverů, případně sítě. V některých oblastech totiž může takový způsob stahování zatížit infrastrukturu, zejména na rozvojových trzích.

Asi nejeden uživatel bude považovat tuto novinku jako další omezené uživatelů, ale máme zde také dobrou zprávu. WhatsApp vylepší vyhledávání, respektive bude k dispozici pokročilé vyhledávání. V rámci něco budete moci jednoduše specifikovat pomocí štítků, o jaký typ obsahu máte zájem.

K dispozici tak budou štítky jako fotografie, zvuk, odkaz, animovaný obrázek, video nebo dokument. Díky tomu bude možné rychleji dohledat specifický obsah. V tuto chvíli ale není jasné, kdy se novinky objeví ve stabilní verzi, je možné, že si nějakou dobu počkáme.

