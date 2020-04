Zdroj: MacRumors.com

Kdyby nám někdo položil otázku typu „kde Apple zaostává před konkurencí“, zřejmě bychom ukázali na Siri. Právě hlasový asistent je tak trochu Achillova pata operačního systému iOS. Konkurenční asistenti jsou opravdu mnohonásobně napřed a Siri se má co učit.

Apple zřejmě vylepší Siri

Apple si je této situace určitě vědom, což naznačuje fakt, že nedávno odkoupil irský startup s názvem Voysis. Právě tato společnost se zabývá AI technologií, jež se snaží lépe porozumět přirozenému jazyku. Dle všeho tak Voysis má dobré zkušenosti se zlepšováním digitálních asistentů, aby mohli efektivněji reagovat na hlasové příkazy. Mluvčí společnosti Apple se k tomuto nákupu v rozhovoru pro Bloomberg vyjádřil následovně:

„Čas od času naše společnost nakupuje menší technologické firmy a obecně nemluvíme o našem záměru nebo plánech.“

Jak tedy plánuje firma s novým startupem naložit, není jasné. I přesto je zde několik možností. Společnost určitě nějakým způsobem využije služeb Voysis k vylepšení hlasové asistentky Siri. Ta by v praxi mohla o něco lépe porozumět přirozenému jazyku. Apple ale také mohl nabídnout služby vývojářům, kteří by funkce Siri integrovali do svých aplikací. V tomto případě ale jen spekulujeme. Pokud by opravdu technologický gigant chtěl vylepšit Siri, nějakou chvíli by celý proces potrval.

Zdroj: pocketnow.com



Domů » Články » Apple koupil AI startup pro možné vylepšení Siri

reklama reklama