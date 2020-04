EU možná vytvoří aplikaci pro sledování šíření COVID-19

Zdroj: Dotekomanie.cz

Do boje proti pandemii se začínají zapojovat moderní technologie, zejména se skloňuje pojem „chytrá karanténa“. Základním smyslem je využití mobilních telefonů, platebních karet a dalších zařízení a dat k vysledování pohybu obyvatel, zejména s onemocněním COVID-19. Smyslem je co nejrychlejší vysledování ohrožených lidí a aplikovat postupy, aby došlo k co největšímu zastavení šíření. V Česku se do tohoto boje zapojuje projekt covid19cz.cz, který soustřeďuje společnosti a hlavně jejich řešení. Podobných projektů najdeme po celém světě mnoho, ale nyní vzniká návrh přímo z EU.

pan-European App a vysledování COVID-19

V rámci Evropské unie se některé státy snaží vyvinout chytré řešení pro vysledování šíření onemocnění COVID-19, ale každý si danou problematiku řeší po svém. Wojciech Wiewiórowski z autority European Data Protection Supervisor navrhuje vytvoření jednotné aplikace pro vysledování uživatelů s onemocněním, která by fungovala po celé Evropské unii.

Aplikace by měla fungovat na tzv. „bluetooth handshake“, tedy pracovala by na základě Bluetooth technologie. Mobilní telefony s touto aplikací by si předávaly speciální zprávy. Respektive by došlo k miniaturnímu přenosu dat, ale nebyla by zde možnost propojení, případně jakékoliv návazné komunikaci. Dalo by se říci, že celá komunikace by spočívala jen na informaci, že se dva uživatelé přiblížili k sobě na vzdálenost v řádů metrů, nejlépe do dvou metrů.

Ve výsledku by se dalo také sledování použít pro analýzu a vytrasování případných osob, které mohly být ve styku s nakaženým jedincem. Skutečně by se jednalo o jedno z nejpřesnějších měření, ale jsou zde komplikace. V první řadě, pokud by taková aplikace vznikla, muselo by si ji nainstalovat velké množství obyvatel EU.

Ačkoliv ještě neexistuje, tak se začínají ozývat mnozí odborníci, kteří se ptají na otázky bezpečnosti a samotných osobních dat. Pokud jsi si vybavili GDPR, tak Wojciech Wiewiórowski uvádí, že vznik takové aplikace je možný bez porušení nařízení, jelikož by byla vytvořena s cílem ochrany zdraví.

Možná pozdě

Wojciech Wiewiórowski si je vědom, že s takovými daty (big data) vzniká i velká odpovědnost. Aplikace by byla jen dočasná a hned po skončená pandemie by byla ukončena. Přístup k datům by byl monitorovaný a omezený na vybrané prověřené osoby.

O samotný projekt se zajímá Světová zdravotnická organizace a několik dalších států. Dokonce i Velká Británie, která vystoupila z EU. Je jasné, že takový typ aplikace bude vzbuzovat mnoho otázek a než se vyřeší všechny komplikace, problémy a vývoj, tak možná bude po pandemii. Navíc se jedná jen o návrh a musí být první schválen, aby se začalo s vývojem.

