Skládací Razr, gimbal s AI, brýle do AR a nové výzvy pro Chrome: To nej z týdne #10

Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.
Razr Fold: První větší skládací telefon od Motoroly představen
První uvedení novinky Motorola Razr Fold proběhlo již v lednu, ale až nyní se dozvídáme kompletní specifikace. Rozhodně jsou konkurence schopné a nešetřilo se skoro u ničeho. Jen tedy procesor není ten nejvýkonnější od Qualcommu, ale i tak Snapdragon 8 Gen 5 uspokojí většinu náročných uživatelů. Razr Fold se dostane i nám. Cena je nastavena na 49 999 Kč, jen tedy předobjednávky budou zahájeny až 13. dubna. [pokračování článku]
Gimbal s AI v mobilu? Viděli jsme nový Honor Robot Phone
Mimo nový Honor Magic V6 nám Honor na akci těsně před veletrhem MWC v Barceloně ukázal také Robot Phone. Ten zaujme především integrovaným gimbalem, který však není určený jen pro natáčení videa. Pojďme si tento mobil, který se na trh dostane až později tento rok, trochu představit. [pokračování článku]
Brýle RayNeo Air 4 Pro jako vstupenka do AR světa
VR i AR produkty, konkrétně třeba Vision Pro většinou stojí nemalé částky, které si málokdo může dovolit. AR brýle RayNeo Air 4 Pro ale ukazují, že část tohoto kouzelného světa můžete mít i za zlomek ceny. Co všechno zvládnou? [pokračování článku]
Qualcomm Snapdragon Wear Elite je nový čip pro chytré hodinky
Nový čip představený na Mobile World Conference ve španělské Barceloně slibuje výkon, který jsme v hodinkách ještě neviděli. Qualcomm Snapdragon Wear Elite míří do příštích generací hodinek Galaxy Watch i Wear OS zařízení. [pokračování článku]
Tesla FSD míří do Evropy, Nizozemsko bude první
Systém autonomního řízení FSD od Tesly jezdí po amerických silnicích už roky. Evropa ho zatím přehlížela. To by se ale už velmi brzy mělo změnit a jako první na řadě bude pravděpodobně Nizozemsko. [pokračování článku]
Chrome mění základ bezpečnosti internetu: tradiční certifikáty nestačí na kvantové počítače, proto přichází MTC
Každý den si otevřete prohlížeč, zadáte adresu a malý zámeček v adresním řádku vám tiše oznámí, že spojení je šifrované a bezpečné. Za touto ikonou zámečku se skrývá celá infrastruktura digitálních certifikátů – složitý systém, který v podstatě říká: „Ano, tohle je opravdu Google, vaše banka, nebo zpravodajský web.“ Funguje spolehlivě už pěknou řádku let. Jenže kvantové počítače ho brzy mohou rozbít. A Google se na možné hrozby snaží připravit. [pokračování článku]
Zranitelnost v Chromu umožňuje zvýšit oprávnění škodlivým doplňkům skrze Gemini AI
Bezpečnostní experti odhalili kritickou chybu v prohlížeči Google Chrome, která útočníkům otevírala zadní vrátka k citlivým datům uživatelů. Chyba se týkala nového postranního panelu s umělou inteligencí Gemini, který Google do prohlížeče integroval teprve nedávno. Útok, příznačně pojmenovaný „GlicJack“, ukazoval, jak se moderní AI asistenti mohou stát dvousečnou zbraní v rukou hackerů. [pokračování článku]
Vyzkoušeli jsme nové dostupné Nothing Headphones (a), cena od 3999 Kč
Společnost Nothing již před nějakou dobou představila svá velká náhlavní sluchátka Nothing Headphones (1). Dnes jsme se dočkali dostupnějšího modelu téměř s poloviční cenovkou při zachování klíčových designových prvků a ovladačů. Pojďme si nové sluchátka trochu podrobněji představit, my je osobně vyzkoušeli. [pokračování článku]
Podcast: Jsi digitální buran? Etiketa se smartphony s Danielem Šmídem
Máte neustále mobil na stole v restauraci, kontrolujete notifikace na Apple Watch během rande, nebo necháváte lidi „vyhnít“ na Messengeru? Hranice mezi moderním gentlemanem a digitálním barbarem je tenčí, než si myslíte. V dnešní epizodě jsme si pod lampu pozvali mistra etikety Daniela Šmída, abychom probrali, jak technologie mění naše chování a kde už překračujeme hranici slušnosti. Řešili jsme vše od prvních Alcatelů až po generování odpovědí pomocí umělé inteligence. [pokračování článku]
Značka Lynk & Co je v průšvihu, její vozy se prodávají i u nás
Čínská značka Lynk & Co působí na českém trhu sotva půl roku a přinesla k nám zajímavé vozy nabité moderními technologiemi. Po nedávné události v Číně je však nyní společnost v maléru. Špatně pochopený hlasový příkaz zavinil nehodu. [pokračování článku]
Meta pod tlakem EU ustupuje: WhatsApp se na rok otevře konkurenčním AI chatbotům
Evropská komise přitlačila společnost Meta ke zdi. Ta je vlastníkem oblíbené služby WhatsApp a oznámila zásadní změnu ve svých pravidlech. Po stížnostech konkurence a hrozbě tvrdých sankcí ze strany regulátorů umožní ostatním vývojářům umělé inteligence přístup do své sítě. Toto „příměří“ má trvat minimálně dvanáct měsíců a má zabránit okamžitým soudním příkazům, které by mohly omezit fungování Mety v Evropě. [pokračování článku]
Starlink a Deutsche Telekom spojují síly, z Evropy vymažou místa bez signálu
Bílá místa na mapě mobilního pokrytí jsou noční můrou nejenom operátorů, ale také všech zákazníků. Společnost Deutsche Telekom nyní přichází s vlastním řešením tohoto problému. Pomůže jí dohoda s největším satelitním projektem současnosti. [pokračování článku]
Google si posvítil na žrouty baterie: Obchod Play nově varuje před aplikacemi s vysokou spotřebou
Už se vám to nejspíš stalo. Stáhnete si novou aplikaci a procenta baterie vám začnou mizet před očima, aniž byste telefon vůbec vzali do ruky. Google se rozhodl s tímto nešvarem bojovat přímo u zdroje. Od 1. března začal v rámci Obchodu Play zavádět viditelná varování u aplikací, které nadměrně zatěžují baterii vašeho telefonu s Androidem. [pokračování článku]
Apple vydává iOS 26.3.1: přináší opravu chyb a přípravu na nové monitory
Apple vydává aktualizaci iOS 26.3.1, která míří na iPhony, iPady a také MacBooky. Nečekejte žádné převratné funkce, ty si vývojáři v Cupertinu vystříleli už před dvěma týdny v hlavní verzi 26.3. Tentokrát jde především o „údržbu pod kapotou“ – opravy chyb a celkové zvýšení stability systému. [pokračování článku]
Google snižuje poplatky a otevírá obchod Play konkurenci
Google oficiálně překopává jeden z největších symbolů digitální ekonomiky a snižuje svou třicetiprocentní provizi z nákupů v aplikacích. Technologický gigant oznámil zásadní proměnu systému Android a obchodu Play, která vývojářům umožní nechat si více peněz a uživatelům usnadní cestu ke konkurenčním obchodům. Tato změna není jen kosmetickou úpravou; je to výsledek dlouholetých právních bitev a tlaku regulátorů, který nyní přepisuje pravidla hry pro miliony aplikací v našich telefonech. [pokračování článku]
Předchozí týden: AI bezpečnostní hrozby, nové Galaxy S26, a trendy v chytrých telefonech: To nej z týdne #9
