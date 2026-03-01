AI bezpečnostní hrozby, nové Galaxy S26, a trendy v chytrých telefonech: To nej z týdne #9

Pravidelný přehled toho nejzajímavějšího za poslední týden je zde. Níže najdete články a témata, která by vám neměla uniknout.
Tip: Můžete se přihlásit k odběru newsletteru pro pravidelný přehled.
Miliony soukromých videí a fotek unikly kvůli chybě v populární AI aplikaci pro Android
Jedna z nejoblíbenějších AI aplikací pro tvorbu videí na Androidu nechala bez zabezpečení miliony uživatelských souborů. Závažná chyba v konfiguraci serveru umožnila komukoli s odkazem přístup k osobním fotografiím, videím i dalším souborům bez jakéhokoli zabezpečení. [pokračování článku]
Ferret-UI Lite: Apple představil výkonného GUI agenta, který poráží i 24× větší modely
Apple představil nový multimodální jazykový model Ferret-UI Lite, který s pouhými 3 miliardami parametrů překonává nebo dorovnává výkon modelů až 24krát větších. Navzdory své velikosti zvládá složité úkoly spojené s porozuměním uživatelskému rozhraní a běží přímo na zařízení. [pokračování článku]
Mladí lidé hledají terapii u AI chatbotů. Nejzranitelnější jsou nejčastějšími uživateli a často odcházejí zklamaní
Nový průzkum ukazuje, že dospívající s největšími psychickými problémy spoléhají na AI nástroje nejvíce. Chatboti založení na generativní AI jim však často neposkytují skutečnou pomoc. Umělá inteligence se stala běžnou součástí života mladých lidí. Vedle pomoci s domácími úkoly nebo vyhledávání informací však stále častěji slouží i jako náhrada lidské podpory. Nový průzkum společnosti Surgo Health, do kterého se zapojilo 1 340 mladých lidí ve věku 13 až 24 let, ukazuje znepokojivý trend. Nejintenzivněji využívají AI nástroje ti, kteří čelí největším emočním a sociálním problémům. A mnozí z nich nejsou s výsledkem spokojeni. [pokračování článku]
Apple za Q4 2025 ovládl evropský trh se smartphony. Růst posílil iPhone 17, ale letošní rok může přinést otřesy
Poslední čtvrtletí loňského roku přineslo evropskému trhu se smartphony mírný růst. Podle údajů z pravidelného reportu Smartphone Market Monitor od společnosti Counterpoint Research se dodávky meziročně zvýšily o 2 %, čímž se potvrdila stabilizace trhu po několika letech výkyvů. Nejúspěšnějším výrobcem se v tomto období stal Apple, který si zajistil vedení s odhadovaným podílem 33 % na všech dodávkách. [pokračování článku]
První dojmy z řady Galaxy S26: Displej u modelu Ultra musíte vidět. Známe i české ceny
Samsung představil tradičně tři nové modely řady Galaxy S a my jsme si je samozřejmě osahali již v předstihu. Přinášíme vám tak podrobný popis novinek a naše dojmy nejen z nového displeje Galaxy S26 Ultra. Celkem jsme se dočkali tří modelů – Galaxy S26, Galaxy S26+ a Galaxy S26 Ultra. Model s přídomkem Edge nám ukázán nebyl, osobně ale chápu, proč možná vůbec nedorazí. Všechny novinky jsou totiž tenké – nejdražší model je dokonce nejlehčí a nejtenčí Ultra všech dob. Pojďme se na nové modely podívat podrobněji. [pokračování článku]
Analýza společnosti CrowdStrike varuje: Útočníci masivně zneužívají umělou inteligenci, útoky zrychlily o 65 %
Zpráva Global Threat Report 2026 odhaluje, jak AI mění kybernetické útoky v závod s časem. Nejpokročilejší hrozby přicházejí z Ruska, Číny a Severní Koreje. Společnost CrowdStrike, globální lídr v oblasti kyberbezpečnosti, zveřejnila svou každoroční zprávu Global Threat Report 2026 a závěry jsou alarmující. Útočníci dnes využívají umělou inteligenci nejen ke zrychlení svých operací, ale AI samotnou zároveň zneužívají a útočí na ni. Výsledkem je zásadní změna kybernetického prostoru, kde se hranice mezi technologií a hrozbou neustále stírá. [pokračování článku]
Huawei přináší FreeBuds Pro 5 na český trh s cenou 4 999 Kč
Tři měsíce od uvedení zde máme oficiální informace o dostupnosti na českém trhu. Sluchátka FreeBuds Pro 5 jsou od dnešního dne k zakoupení v oficiálním e-shopu nebo na Alze za cenu 4 999 Kč v barvách černá, šedá a písková. Huawei uvádí, že jde využít i 10% slevu na koupi do 5. dubna. [pokračování článku]
Gemini posouvá asistenty na novou úroveň: Google přidává kýženou automatizaci
Na mobilních telefonech jsou chytří asistenti již nějakou dobu, ale až v poslední době začínají získávat schopnosti, díky kterým se z nich stávají skuteční asistenti a ne jen automatizované řešení, které plní jeden příkaz za druhým, přičemž nemůžete během toho dělat něco jiného. Samozřejmě nemyslíme spuštění hudby, ale třeba vytvoření e-mailu a podobně. Google nyní představuje pokročilou verzi Gemini, která posouvá celou zkušenost na novou úroveň. [pokračování článku]
Google představuje Nano Banana 2: Rychlejší a s podporou 4K rozlišení
Google prvně představil Nano Banana v srpnu loňského roku a následovala verze Nano Banana Pro. Právě poslední zmíněný nastavil laťku poměrně vysoko a hlavně umí pracovat s textem, tedy i tím českým. Po uvedení Gemini 3.1 Pro zde máme další novinku v podobě Nano Banana 2. Jde vlastně o Gemini 3.1 Flash Image. [pokračování článku]
TECNO Modular Phone: Ultratenký telefon s chytrými moduly
Společnost TECNO na veletrhu MWC 2026 představí nový koncept modulárního telefonu, který se snaží vyřešit jeden z hlavních problémů předchozích pokusů – zbytečně robustní konstrukci. Nový TECNO Modular Phone sází na ultratenké tělo o tloušťce pouhých 4,9 mm a inovativní způsob připojení modulů pomocí magnetické technologie. [pokračování článku]
Aplikace Nearby Glasses upozorní na chytré brýle ve vašem okolí
S rozšířením chytrých brýlí, které umožňují nenápadné pořizování záznamů, se objevují i nové způsoby, jak si chránit své soukromí. Jedním z nich je nová aplikace s příznačným názvem Nearby Glasses. Ta dokáže uživatele upozornit, že se v jejich blízkosti možná nachází osoba s chytrými brýlemi, například populárními Meta Ray-Ban. [pokračování článku]
Podle bezpečnostní zprávy podvody na Telegramu raketově rostou
Společnost Revolut zveřejnila svou čtvrtou Zprávu o bezpečnosti spotřebitelů a finanční kriminalitě, která detailně mapuje aktuální trendy v online podvodech v Česku i napříč Evropou. Alarmující zjištění ukazují na masivní přesun kriminální činnosti z tradičních sociálních sítí na šifrované komunikační platformy, především Telegram. [pokračování článku]
Xiaomi na MWC: Nová řada 17, tablety Pad 8 a další novinky pro Evropu
Dnes má Xiaomi velkou událost v rámci veletrhu MWC, kde představuje novinky pro globální trh, respektive i pro ten evropský. Takzvané novinky byly ale představeny před nějakou dobou v Číně, ale až nyní se dostávají k nám. Nyní tak víme konečné ceny a také specifikace, jelikož nejsou vždy stejné s modely pro čínský trh. [pokračování článku]
Předchozí týden: Podvody v reklamách, ohebné telefony a AI hudba: To nej z týdne #8
Komentáře