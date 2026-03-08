T-Rex Ultra 2, Approach J1 a ALIGATOR: Novinky v obchodech #10

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Garmin Approach J1

Garmin uvedl hodinky Approach J1 pro mladé golfisty a nyní se čím dál více objevují v českých obchodech v různých variantách. Cena je vyšší, ale to není neobvyklé vzhledem k výbavě a značce.

Amazfit T-Rex Ultra 2

Amazfit vydal 2. generaci hodinek T-Rex Ultra a nyní jsou již k dispozici v českých obchodech. Vyšší cena se odráží na použití titanu a také výdrži na jedno nabití, až 30 dnů. Dokonce je zde i možnost placení pomocí NFC.

ALIGATOR Watch Sport GPS

I česká značka ALIGATOR nabízí na českém trhu hodinky Watch Sport GPS, které spadají mezi ty levnější, ale mají AMOLED displej a také poziční služby. Na jedno nabití mají vydržet týden provozu.

