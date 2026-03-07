Apple vydává iOS 26.3.1: přináší opravu chyb a přípravu na nové monitory

Zdroj: MacRumors
Apple vydává aktualizaci iOS 26.3.1, která míří na iPhony, iPady a také MacBooky. Nečekejte žádné převratné funkce, ty si vývojáři v Cupertinu vystříleli už před dvěma týdny v hlavní verzi 26.3. Tentokrát jde především o „údržbu pod kapotou“ – opravy chyb a celkové zvýšení stability systému.
Hlavním smyslem této drobné aktualizace je napravit to, co se v předchozí verzi úplně nepovedlo. Uživatelé si slibují zejména lepší výdrž baterie a plynulejší chod systému, což bývá u těchto „desetinkových“ updatů pravidlem. Apple v oficiálních poznámkách k vydání stroze uvádí, že update poskytuje důležité opravy chyb pro iPhone.
Předchozí velká verze 26.3 přitom přinesla poměrně zásadní novinky. Poprvé jsme se dočkali funkce „Transfer to Android“, na kterém Apple netradičně spolupracoval přímo s Googlem, a také nové funkce pro omezení přesného sdílení polohy. Aktuální balíček 26.3.1 tak slouží jako nezbytný servisní zásah, který má zajistit, aby vše fungovalo pokud možno hladce.
Novinka pro majitele iPadů a profesionálních displejů
Zatímco majitelé iPhonů dostávají hlavně „skryté“ opravy, pro uživatele iPadů má aktualizace jeden konkrétní bonus. Systém iPadOS 26.3.1 totiž přináší oficiální podporu pro nově oznámené monitory Studio Display a Studio Display XDR.
Tato novinka se týká široké škály modelů, od iPadů Air s čipy řady M až po nejvýkonnější iPady Pro. Pokud tedy používáte svůj tablet jako pracovní stanici připojenou k externímu monitoru, je pro vás tato aktualizace v podstatě povinností.
Která zařízení mohou aktualizovat?
Apple v podpoře starších modelů nepolevuje a seznam kompatibilních zařízení je úctyhodný. Aktualizaci si mohou stáhnout majitelé všech modelů od iPhonu 11 až po nejnovější řadu iPhone 17. Nezapomnělo se ani na dostupnější modely iPhone SE druhé a třetí generace.
V současné době už Apple zároveň testuje beta verzi iOS 26.4. Ta by se měla ke všem uživatelům dostat na přelomu března a dubna a očekává se, že přinese další várku viditelnějších vylepšení. Do té doby je verze 26.3.1 sázkou na jistotu pro každého, kdo chce mít svůj telefon v bezpečí a dobré kondici.
