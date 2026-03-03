Tesla FSD míří do Evropy, Nizozemsko bude první

• 3. 3. 2026#Elektroauta
Zdroj: WIRED

Systém autonomního řízení FSD od Tesly jezdí po amerických silnicích už roky. Evropa ho zatím přehlížela. To by se ale už velmi brzy mělo změnit a jako první na řadě bude pravděpodobně Nizozemsko.

Schválení FSD možná už za tři týdny

O tom, že systém autonomního řízení od kalifornské Tesly je testován v Nizozemsku, se mluví už dlouho. Tamní úřady systém důkladně prověřují už od podzimu a podle posledních informací se datum rozhodnutí blíží.

V rámci rozhovoru s ředitelem Gigafactory Berlin Elon Musk prozradil, že mu nizozemské úřady sdělily konkrétní datum, kterým je 20. březen. Pokud se vše povede, Tesla získá regulatorní schválení pro svůj systém Full Self-Driving. Úspěch v Nizozemsku ale bohužel nebude znamenat automatické schválení i pro zbytek evropských států.

Každá země má vlastní požadavky v rámci legislativy a kalifornská automobilka bude pravděpodobně muset získávat jednotlivá povolení postupně. Schválení v Nizozemsku by však dalším státům mohlo posloužit jako precedent. Půjde tak o velmi významný milník nejenom pro automobilku, ale i autonomní řízení v Evropě obecně.

Zkušební jízdy FSD pro veřejnost právě teď poskytuje Tesla i u nás v České republice, jak jsme vás nedávno informovali. Report z naší zkušební jízdy vám již brzy přineseme. Dozvíte se, jak jízda probíhala, zda autonomní systém udělal nějaké chyby a které to byly.

Zdroj: teslarati.com

Jakub Jan Ondráček

Student, kterého fascinují moderní technologie. Baví ho jejich propojení s každodenním životem, od chytrých zařízení až po umělou inteligenci a elektromobily.

