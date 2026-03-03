Qualcomm Snapdragon Wear Elite je nový čip pro chytré hodinky

Zdroj: Android Headlines
Nový čip představený na Mobile World Conference ve španělské Barceloně slibuje výkon, který jsme v hodinkách ještě neviděli. Qualcomm Snapdragon Wear Elite míří do příštích generací hodinek Galaxy Watch i Wear OS zařízení.
Obří nárůst výkonu a AI přímo v hodinkách
Barcelonský veletrh MWC 2026 přináší spoustu oznámení už v jeho samotném úvodu. Právě tohle má však velký potenciál pro náš každodenní život s chytrými hodinkami na zápěstí. Výrobce Qualcomm totiž představil svůj nejnovější procesor Snapdragon Wear Elite, který je určený právě pro smartwatche.
Jde o vůbec první čip pro chytré hodinky postavený na 3nm technologii a přináší až pětinásobně vyšší výkon a sedminásobně rychlejší grafiku oproti předchozí generaci. Klíčovou specifikací je ale umělá inteligence fungující přímo v zařízení. Ta bude běžet díky speciální NPU jednotce, která bude zvládat vaše dotazy bez jejich posílání do cloudu.
I přes veškerý výkon se ale podařilo zlepšit efektivitu. Podle Qualcommu by se výdrž baterie hodinek s čipem mohla v průměru zvýšit až o 30 %. Zařízení, která budou Wear Elite využívat, by pak neměla mít problém ani s rychlým nabíjením až 50 % kapacity baterie za deset minut. Poprvé pak bude čip podporovat také technologii UWB.
Podporu Wear Elite už potvrdily společnosti Motorola, Samsung a hlavně Google se svým operačním systémem WearOS. První hodinky s novým čipem by mohly dorazit už za pár měsíců. Qualcomm ale počítá s nasazením i u dalších nositelných zařízení včetně třeba brýlí.
Zdroje: qualcomm.com, 9to5google.com, engadget.com
Komentáře