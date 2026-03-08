Google snižuje poplatky a otevírá obchod Play konkurenci

Zdroj: Dotekomanie.cz
Google oficiálně překopává jeden z největších symbolů digitální ekonomiky a snižuje svou třicetiprocentní provizi z nákupů v aplikacích. Technologický gigant oznámil zásadní proměnu systému Android a obchodu Play, která vývojářům umožní nechat si více peněz a uživatelům usnadní cestu ke konkurenčním obchodům. Tato změna není jen kosmetickou úpravou; je to výsledek dlouholetých právních bitev a tlaku regulátorů, který nyní přepisuje pravidla hry pro miliony aplikací v našich telefonech.
Google ustupuje a otevírá svůj obchod Play třetím stranám
Dlouhá léta byl standard jednoduchý: pokud jste si v aplikaci na Androidu něco koupili, Google si automaticky ukrojil 30 % z ceny. Google ale nyní mění pravidla. Standardní poplatek klesá na 20 %, v mnoha případech dokonce na 15 % pro vývojáře v nových programech Google Play Games Level Up nebo App Experience. U předplatného jde firma ještě dál a snižuje svou marži na pouhých 10 %.
Tato změna se týká především Spojených států, Velké Británie a Evropského hospodářského prostoru, kam patří i Česko. Pro vývojáře, kteří se rozhodnou používat vlastní platební systémy a nebudou využívat fakturaci od Googlu, bude poplatek činit pouze 5 % plus specifickou tržní sazbu. Google tak už nechce být jediným pokladníkem v ekosystému, ale spíše správcem infrastruktury, který si bere jen malý poplatek za údržbu.
Android se otevírá alternativním obchodům s aplikacemi
Dalším velkým tématem je vstup obchodů třetích stran přímo do systému Android. Dosud bylo instalování aplikací mimo oficiální Obchod Play (tzv. sideloading) pro běžného uživatele procesem plným varovných hlášení a potvrzování. Google nyní zavádí program „Registrovaných obchodů s aplikacemi“. Pokud alternativní obchod splní bezpečnostní a kvalitativní standardy, získá v Androidu hladké rozhraní pro instalaci, které se nebude lišit od toho oficiálního.
Jedním z největších vítězů této změny je společnost Epic Games, tvůrce populárního hitu Fortnite. Právě Epic vedl s Googlem roky trvající soudní spor o monopolní postavení. Podle aktuálních informací se Fortnite brzy vrátí do obchodu Play globálně a Epic získá prostor pro svůj vlastní mobilní obchod. Je to paradoxní situace – po letech nepřátelství obě firmy uzavřely partnerství v hodnotě 800 milionů dolarů, které zahrnuje společný vývoj produktů a sdílení technologií.
Časový harmonogram změn v Evropě a ve světě
Změny neproběhnou všude najednou, ale Evropa je v první vlně.
- Do 30. června 2026: nová struktura poplatků začne platit v Evropě (EEA), Velké Británii a USA.
- Do 30. září 2026: spuštění programů pro vývojáře a registrace alternativních obchodů v těchto regionech a Austrálii.
- Do konce roku 2027: rozšíření nového modelu do zbytku světa.
Je to skutečná svoboda, nebo jen chytrý byznys?
Ačkoliv se může zdát, že Google ustupuje pod tlakem, jde o velmi dobře propočítaný tah. Tím, že firma sama uvolnila sevření, se vyhnula přísnějším soudním nařízením, která by mohla přijít po prohraném sporu s Epicem. Zároveň si ponechává kontrolu nad tím, co je považováno za „bezpečný“ obchod skrze svůj registrační program. Skeptici upozorňují, že Google plánuje v budoucnu sideloading (instalaci zcela mimo jakýkoliv program) ještě více zkomplikovat, čímž v podstatě donutí všechny hráče vstoupit do jeho nového, i když levnějšího, systému.
Pro nás jako uživatele to znamená především větší výběr. Pokud se vývojáři rozhodnou ušetřené peníze promítnout do koncových cen, mohly by nákupy v aplikacích nebo předplatné služeb mírně zlevnit. Minimálně se však zbavíme monopolu jedné jediné platební metody, což je v digitálním světě vždy krok správným směrem.
Zdroj: engadget.com
