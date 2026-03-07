Google si posvítil na žrouty baterie: Obchod Play nově varuje před aplikacemi s vysokou spotřebou

Zdroj: GPT
Už se vám to nejspíš stalo. Stáhnete si novou aplikaci a procenta baterie vám začnou mizet před očima, aniž byste telefon vůbec vzali do ruky. Google se rozhodl s tímto nešvarem bojovat přímo u zdroje. Od 1. března začal v rámci Obchodu Play zavádět viditelná varování u aplikací, které nadměrně zatěžují baterii vašeho telefonu s Androidem.
Google chce nově v obchodě Play chránit baterii v Androidu
Novinka funguje jako digitální výstražná kontrolka. Pokud aplikace vykazuje neobvykle vysokou aktivitu na pozadí, na její stránce v obchodě se objeví jasné upozornění: „Tato aplikace může spotřebovávat více baterie, než se očekává, kvůli vysoké aktivitě na pozadí“.
Tento krok vychází z faktu, že výdrž baterie je pro uživatele Androidu naprostou prioritou. Google proto zavádí takzvaná „technická opatření pro kvalitu probouzení“ (wake lock technical quality treatments). Cílem je motivovat vývojáře, aby své aplikace psali úsporněji a nenechávali telefon zbytečně „vzhůru“, když to není potřeba.
Bič na vývojáře: Špatné aplikace zmizí z doporučení
Pro tvůrce aplikací to není jen nevinné upozornění, ale citelný zásah do jejich byznysu. Google totiž zavádí přísná pravidla pro to, co považuje za „nadměrné probouzení zařízení“. Pokud aplikace stanovený limit soustavně překračuje, čeká ji trest.
Kromě samotného varování na kartě aplikace může Google takového hříšníka vyřadit z doporučovaných seznamů nebo jej skrýt v rámci vyhledávání. Pro vývojáře to znamená, že se k jejich aplikaci dostane mnohem méně lidí.
Existují i výjimky pro „užitečné“ žrouty
Ne každá aktivita na pozadí je ale špatná. Google uznává, že některé funkce se bez vyšší spotřeby neobejdou, pokud mají uživateli skutečně sloužit. Proto existuje seznam výjimek pro aplikace, které přinášejí jasný užitek. Mezi ně patří:
- přehrávání hudby, které musí běžet i při vypnutém displeji;
- využívání polohy (např. navigace);
- přenosy dat iniciované uživatelem, jako je stahování velkých souborů.
Pokud aplikace spadá do těchto kategorií a svou spotřebu dokáže obhájit, varování a případné postihy se jí vyhnou. Pro všechny ostatní však začíná éra, kdy si budou muset svou přítomnost v našich telefonech zasloužit větší efektivitou.
