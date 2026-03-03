Brýle RayNeo Air 4 Pro jako vstupenka do AR světa

Zdroj: GSMArena
VR i AR produkty, konkrétně třeba Vision Pro většinou stojí nemalé částky, které si málokdo může dovolit. AR brýle RayNeo Air 4 Pro ale ukazují, že část tohoto kouzelného světa můžete mít i za zlomek ceny. Co všechno zvládnou?
AR brýle za 6000 korun
RayNeo, podznačka čínského TCL, právě představila své nejnovější AR brýle, které nesou jméno Air 4 Pro. Kromě toho, že jsou dostupné za v tomto segmentu celkem nevídanou cenu, přichází také s jedním prvenstvím, kterým je podpora HDR10.
Uživatelé tak dostanou výrazně lepší kontrast, živější barvy a celkový obraz, jenž jsme na brýlích s rozšířenou realitou ještě neviděli. HDR10 ale zdaleka není jediným důvodem, proč nové brýle způsobily takový poprask. RayNeo Air 4 Pro totiž dorazily i s jasností displeje 1200 nitů a obnovovací frekvencí 120 Hz, což není standardem ani u mnohem dražších modelů. Virtuální displej pak působí dojmem 135palcové obrazovky.
Se zvukem brýlí pomohla vyhlášená značka Bang & Olufsen, nechybí jim ani Whisper Mode, který minimalizuje únik zvuku do okolí a hmotnost brýlí čítá pouhých 76 gramů. Air 4 Pro se mohou chlubit i převodem videa do 3D, což je známkou spíše prémiových headsetů.
AR brýle pak navíc disponují perfektní konektivitou, jelikož se dokáží připojit téměř ke každému zařízení na iOS, Androidu, Macu i PC. Podporují ale třeba i Nintendo Switch 2 nebo PlayStation 5. Základní cena brýlí na evropském trhu činí 299 eur (asi 7200 korun českých), v rámci speciální limitované akce pak pouze 249 eur (6000 korun českých). V tuto chvíli to však vypadá, že jsou alespoň pro teď vyprodány.
Vyzkoušeli jsme si je přímo na MWC
Zdroje: eu.rayneo.com, phonearena.com
