Meta pod tlakem EU ustupuje: WhatsApp se na rok otevře konkurenčním AI chatbotům

6. 3. 2026
Zdroj: GPT

Evropská komise přitlačila společnost Meta ke zdi. Ta je vlastníkem oblíbené služby WhatsApp a oznámila zásadní změnu ve svých pravidlech. Po stížnostech konkurence a hrozbě tvrdých sankcí ze strany regulátorů umožní ostatním vývojářům umělé inteligence přístup do své sítě. Toto „příměří“ má trvat minimálně dvanáct měsíců a má zabránit okamžitým soudním příkazům, které by mohly omezit fungování Mety v Evropě.

Meta bere dočasně zpátečku ve věci AI asistentů ve WhatsApp

Spor se rozhořel poté, co Meta v polovině ledna letošního roku zablokovala na WhatsAppu všechny cizí AI asistenty. Jediným povoleným chatbotem zůstal jejich vlastní nástroj Meta AI. Evropská komise v tom spatřila neférové chování, které může nenávratně poškodit menší technologické firmy.

Mluvčí společnosti Meta potvrdil, že firma v reakci na regulační proces podpoří obecné AI chatboty využívající rozhraní WhatsApp Business API. Meta věří, že tento krok odstraní potřebu okamžitého zásahu úřadů a poskytne Evropské komisi dostatek času na dokončení celého antimonopolního vyšetřování. Podobný model už firma musela zavést v Itálii a nově jej aplikuje také v Brazílii, kde čelí obdobným právním bitvám.

Konkurence mluví o pasti a likvidačních poplatcích

Ačkoliv se krok Mety může na první pohled zdát jako vstřícné gesto, menší hráči na trhu neskrývají skepsi. Hlavním kamenem úrazu se stala cena. Meta sice přístup umožní, ale bude si za něj účtovat poplatky, které jsou podle kritiků nastaveny tak vysoko, že menší firmy v podstatě ekonomicky zlikvidují.

Meta May Shut Down Facebook and Instagram in Europe 1600x840x

Zdroj: petapixel (se souhlasem)

Marvin von Hagen, šéf kalifornské společnosti The Interaction Company, která vyvíjí asistenta Poke.com, označil řešení Mety za pouhou zástěrku. Podle něj firma nahradila přímý zákaz „šikanující cenotvorbou“. Tvrdí, že pro poskytovatele AI je za těchto podmínek stejně nemožné na WhatsAppu fungovat, jako když platil úplný zákaz. Evropská komise nyní analyzuje, zda tyto změny skutečně narovnávají tržní prostředí, nebo jde jen o chytrou právnickou kličku.

WhatsApp jako bitevní pole o budoucnost AI asistentů

Meta se dlouhodobě brání tím, že nekontrolovaný nárůst chatbotů příliš zatěžuje její technickou infrastrukturu. Argumentuje také tím, že vývojáři mají dostatek jiných cest, jak se k lidem dostat – přes e-maily, obchody s aplikacemi nebo webové vyhledávače. Realita je však taková, že uživatelé tráví v chatovacích aplikacích obrovské množství času a mít chytrého pomocníka přímo v rozhraní, kde si píšete se svými známými, je pro firmy obrovská konkurenční výhoda.

Zatímco se právníci v Bruselu probírají dokumenty, bitva o to, čí technologie bude pohánět naše každodenní konverzace, se vyostřuje. Letošní rok ukáže, zda se WhatsApp stane otevřeným ekosystémem, kde si budeme moci vybrat asistenta podle svých preferencí, nebo zda Meta nakonec najde způsob, jak si své digitální království ohradit vysokou zdí.

Zdroj: reuters.com

Jakub Sobotka

Senior Editor jehož vášní jsou AI, mobilní technologie a vše kolem IT. Ve volném čase rád sportuje, čte, nebo se toulá přírodou. Ač uživatel Apple platformy, dobře si rozumí i s Androidem.

