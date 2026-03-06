Značka Lynk & Co je v průšvihu, její vozy se prodávají i u nás

Zdroj: Automotive News

Čínská značka Lynk & Co působí na českém trhu sotva půl roku a přinesla k nám zajímavé vozy nabité moderními technologiemi. Po nedávné události v Číně je však nyní společnost v maléru. Špatně pochopený hlasový příkaz zavinil nehodu.

AI špatně rozuměla

Čínské Lynk & Co patřící stejně jako Volvo do koncernu Geely vstoupilo na český trh teprve v září. V současnosti pak u nás nabízí celkem tři modely, kterými jsou plug-in hybridní SUV Lynk & Co 01, plně elektrické Lynk & Co 02 a vlajkový plug-in hybridní model Lynk & Co 08 s kombinovaným dojezdem 1100 kilometrů.

Značka však nyní řeší velmi nepříjemnou událost, která se odehrála na jejím hlavním trhu, v Číně. Majitel vozu Lynk & Co Z20, který se mimochodem prodává i u nás pod označením Lynk & Co 02, zažil situaci jako ze špatného filmu. Naprosto standardnímu pokynu neporozuměl AI asistent vozu a způsobil malér.

Lynk & Co 02, zdroj: Lynk & Co

Řidič vozu se pokusil skrze hlasové ovládání o vypnutí vnitřního osvětlení automobilu. AI ale nerozuměla a vypnula světlomety. Další snaha řidiče zapnout světlomety opět hlasovým příkazem už nezafungovala a následoval náraz do obrubníku.

Událost přirozeně vybídla veřejnost k rozsáhlým diskuzím o bezpečnosti a používání asistentů v automobilech. Rovněž se ukazuje, že testování automobilového softwaru bude muset být prioritou značek.

Pochválit však můžeme alespoň reakci čínské společnosti, která se k celému incidentu velmi rychle vyjádřila a oznámila vydání nouzové OTA (over-the-air) aktualizace, která by měla problém vyřešit. Zda mohly být stejnou chybou dotčeny vozy Lynk & Co v Evropě i u nás, je nejasné.

Zdroje: insideevs.com, press.lynkco.com

