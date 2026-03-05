Podcast: Jsi digitální buran? Etiketa se smartphony s Danielem Šmídem PODCAST

• 5. 3. 2026#Ostatní #Podcast
Podcast: Jsi digitální buran? Etiketa se smartphony s Danielem Šmídem

Máte neustále mobil na stole v restauraci, kontrolujete notifikace na Apple Watch během rande, nebo necháváte lidi „vyhnít“ na Messengeru? Hranice mezi moderním gentlemanem a digitálním barbarem je tenčí, než si myslíte. V dnešní epizodě jsme si pod lampu pozvali mistra etikety Daniela Šmída, abychom probrali, jak technologie mění naše chování a kde už překračujeme hranici slušnosti. Řešili jsme vše od prvních Alcatelů až po generování odpovědí pomocí umělé inteligence.

Pod Zlatou Lampou

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Přemysl Vaculík a Daniel Šmíd.

Podcast Daniela Šmída: Jemný pán – Moderní hlas klasické elegance

Video

Pokud chcete podpořit náš podcast ať už jednorázově, nebo pravidelně, nově jsme si založili účet na platformě Buy Me a Coffee.

Audio

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

