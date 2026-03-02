Razr Fold: První větší skládací telefon od Motoroly představen [aktualizováno]

Zdroj: Motorola
Aktualizováno 2. 3.
První uvedení novinky Motorola Razr Fold proběhlo již v lednu, ale až nyní se dozvídáme kompletní specifikace. Rozhodně jsou konkurence schopné a nešetřilo se skoro u ničeho. Jen tedy procesor není ten nejvýkonnější od Qualcommu, ale i tak Snapdragon 8 Gen 5 uspokojí většinu náročných uživatelů. Razr Fold se dostane i nám. Cena je nastavena na 49 999 Kč, jen tedy předobjednávky budou zahájeny až 13. dubna.
Specifikace Motorola Razr Fold
- displej:
- vnitřní: 8,09 palců, 2K LTPO, poměr stran 8:7,2, rozlišení 2484 x 2232 pixelů, 120 Hz, až 6200 nitů
- vnější: 6,6 palců, pOLED, poměr stran 21:9, rozlišení 2520 x 1080 pixelů, 165 Hz, až 6000 nitů, Corning Gorilla Glass Ceramic 3
- procesor: Snapdragon 8 Gen 5
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X + RAM Boost
- úložiště: 256/512 GB / 1 TB
- Operační systém: Android 16
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony LYTIA , f/1,6 , 2,44 µm Ultra Pixel , Omni-directional All-pixel focus , 3,5° OIS , Multi-spectral 3-in-1 light sensor , Dolby Vision recording )
- 50 Mpx (ultraširokoúhlý, ohnisková vzdálenost 12 mm , 1,28 µm Quad Pixel , zorné pole 122° , f/2,0 , Auto focus , Macro )
- 50 Mpx (periskopický teleobjektiv, 3x optický zoom a 100x Super Zoom , Sony LYTIA 600 , ohnisková vzdálenost 71 mm , 1,6 µm Quad Pixel , Macro , OIS )
- přední: 32 Mpx (vnější, 1,28 µm Quad Pixel , f/2,4 ) + 20 Mpx (vnitřní, 1,22 µm Quad Pixel , f/2,4 )
- Odolnost: IP48 a IP49
- Čtečka: čtečka otisků prstů
- Audio: Stereo reproduktory s Dolby Atmos , ladění Sound by Bose
- Konektivita: 5G Sub-6 , 4G LTE , 3G , 2G , GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC , USB Type-C
- rozměry a hmotnost:
- Otevřený: 144,46 x 160,05 x 4,55 mm
- Zavřený: 160,05 x 73,6 x 9,89 mm
- hmotnost 243 gramů
- baterie a nabíjení: 6000 mAh , 80W TurboPower nabíjení , 50W bezdrátové nabíjení , 5W reverzní nabíjení
Původní článek 7. 1.
Motorola není zrovna nováčkem na poli mobilů s ohebnou konstrukcí a displejem, ale do této chvíle se soustřeďovala jen na mobily véčkového typu, tedy flip. Nyní zde ale máme konečně větší zařízení, které dostalo označení Motorola Razr Fold.
Konečně fold?
Nějakou dobu se spekulovalo o novince a dokonce uniklo několik informací, včetně tedy obrázků, takže jsme očekávali, že se Motorola na probíhajícím veletrhu CES v Las Vegas pochlubí se vší parádou. Bohužel se tak nestalo, byť zde máme něco jako částečné představení zařízení Motorola Razr Fold.
K dispozici máme tyto obrázky a jen některé specifikace. Výrobce se chlubí pokročilým fotografickým systémem. Na zadní straně mají všechny senzory 50Mpx rozlišení a je zde i podpora pro natáčení videí v rámci standardu Dolby Vision. Samotné displeje mají podporu pro stylus, ale ten nemá své místo uvnitř zařízení.
Motorola uvádí, že ostatní specifikace se dozvíme později, stejně jako cenu nebo přesnou dostupnost. Dle našich zdrojů přijde Motorola Razr Fold na český trh během prvního čtvrtletí tohoto roku.
