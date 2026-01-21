ChatGPT nově odhaduje věk uživatele, aby mohl zapnout ochranné opatření

Zdroj: Dotekomanie.cz
Do dnešního dne je ověření věku uživatele na internetu poměrně sporné. Sice by se mohla zavést metoda s využitím ověření za pomoci státu nebo úřadů, ale moc společností a zemí se k tomuto kroku neodhodlalo. I tak se třeba připravuje jedna taková možnost v EU, ale její zavedení nebude jednoduché a rozhodně nebude plynulé. Proto společnosti vyvíjí nejrůznější metody, jak určit věk uživatele. Mezi nováčky na tomto poli je nově OpenAI.
ChatGPT odhadne věk
OpenAI již informovalo o svých plánech na určování věku uživatele, ale až nyní sdílí konkrétní podrobnosti. Samotný odhad nebude aplikován na ty účty, které jasně mají nastaveno, že uživatel je mladší 18 let. U ostatních se spustí systém, který bude brát mnoho faktorů k tomu, aby mohlo být rozhodnuto, jestli se jedná o dospělého jedince nebo mladšího 18 let.
Firma konkrétně uvádí, že tento systém pracuje s informacemi jako doba existence účtu, typické denní doby pro používání, vzorce používání v čase, behaviorální signály a další metriky. Všechny tyto údaje jsou následně analyzovány a upravovány pro přesnější odhad věku. Samozřejmě se myslí i na falešné detekce. S využitím služby Persona si uživatel projde systémem, kde nahraje i svou selfie, díky čemuž dojde k přesnění informace, jestli je starší nebo mladší 18 let. Bez absolvování tohoto ověření může účet zůstat uzamknut v kategorii s ochranou.
Pakliže dojde k definování, že uživatel je mladší, dojde k zapnutí ochranných filtrů, kde jsou omezení týkající se témat jako:
- Grafické násilí nebo krvavý obsah
- Virální výzvy, které by mohly u nezletilých podněcovat riskantní nebo škodlivé chování
- Sexuální, romantické nebo násilné hraní rolí
- Zobrazení sebepoškozování
- Obsah propagující extrémní standardy krásy, nezdravé stravování nebo hanobení vlastního těla
Novinka bude spuštěna v EU v nadcházejících týdnech. Je ale otázkou, jak moc bude tento odhad přesný. V podstatě by asi bylo mnohem jednodušší právě řešení skrze potvrzení věku přes nějakou státní aplikaci, případně evropskou, ale na její zavedení si budeme muset počkat i několik let.
