Google ukončí podporu Chrome pro systém macOS 12 Monterey

• 24. 1. 2026#macOS

Zdroj: Dotekomanie.cz

Žádná aplikace nemůže fungovat věčně. Technologie se posouvají a uživatelé kupují novější hardware. Tím se snižuje základna u některých verzí aplikace, takže už ani není rentabilní, aby firma držela podporu. To se nyní děje u Chromu a starších verzí systému macOS.

macOS 12 Monterey už bez podpory

Google s několika měsíčním předstihem uvedl na svých stránkách podpory, že Chrome ve verzi 150 bude poslední stabilní verzí pro macOS 12 Monterey. K ukončení podpory tedy dojde během léta tohoto roku. Samotný webových prohlížeč půjde používat i nadále, jen tedy majitelé zařízení s macOS 12 Monterey už nedostanou aktualizaci. Postupem času se tedy mohou objevovat nedostatky, chybějící nebo nefunkční služby a podobně.

Co se týče macOS 12 Monterey, tak sám Apple ukončil podporu na podzim roku 2024 s vydáním macOS 15 Sequoia. Všechny zařízení, která zůstala s macOS 12 Monterey byla označena jako softwarově zastaralá.

Zdroj: Apple

Pokud tedy máte ještě jedno z následujících zařízení a používáte Chrome, tak se budete muset podívat po alternativě nebo koupit novější hardware.

Zařízení, která zůstala na macOS 12 Monterey:

  • MacBook Air: modely z let 2015 a 2017.
  • MacBook Pro: modely z let 2015 a 2016.
  • MacBook (12palcový): model z roku 2016.
  • iMac: modely z konce roku 2015 a model z roku 2016.
  • Mac mini: model z roku 2014.
  • Mac Pro: model z konce roku 2013

Zdroj: 9to5google.com

Přemysl Vaculík

