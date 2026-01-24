Google ukončí podporu Chrome pro systém macOS 12 Monterey

Zdroj: Dotekomanie.cz
Žádná aplikace nemůže fungovat věčně. Technologie se posouvají a uživatelé kupují novější hardware. Tím se snižuje základna u některých verzí aplikace, takže už ani není rentabilní, aby firma držela podporu. To se nyní děje u Chromu a starších verzí systému macOS.
macOS 12 Monterey už bez podpory
Google s několika měsíčním předstihem uvedl na svých stránkách podpory, že Chrome ve verzi 150 bude poslední stabilní verzí pro macOS 12 Monterey. K ukončení podpory tedy dojde během léta tohoto roku. Samotný webových prohlížeč půjde používat i nadále, jen tedy majitelé zařízení s macOS 12 Monterey už nedostanou aktualizaci. Postupem času se tedy mohou objevovat nedostatky, chybějící nebo nefunkční služby a podobně.
Co se týče macOS 12 Monterey, tak sám Apple ukončil podporu na podzim roku 2024 s vydáním macOS 15 Sequoia. Všechny zařízení, která zůstala s macOS 12 Monterey byla označena jako softwarově zastaralá.
Pokud tedy máte ještě jedno z následujících zařízení a používáte Chrome, tak se budete muset podívat po alternativě nebo koupit novější hardware.
Zařízení, která zůstala na macOS 12 Monterey:
- MacBook Air: modely z let 2015 a 2017.
- MacBook Pro: modely z let 2015 a 2016.
- MacBook (12palcový): model z roku 2016.
- iMac: modely z konce roku 2015 a model z roku 2016.
- Mac mini: model z roku 2014.
- Mac Pro: model z konce roku 2013
