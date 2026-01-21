TikTok zpřísňuje ověřování věku napříč Evropou, cílem je lepší ochrana dětí

Zdroj: GPT
TikTok zavádí přísnější opatření pro ověřování věku uživatelů v celé Evropě. Nová technologie pro detekci věku bude spuštěna v následujících týdnech v rámci EU, ve Spojeném království a ve Švýcarsku. Cílem je omezit přístup dětí mladších 13 let na platformu.
Nový systém ověřování věku na TikToku
TikTok posiluje ochranu nezletilých prostřednictvím pokročilých nástrojů pro odhad věku. Systém bude vyhodnocovat pravděpodobný věk uživatele na základě informací v profilu a jeho chování na platformě. Pokud technologie vyhodnotí, že by účet mohl patřit dítěti mladšímu 13 let, přebírá případ speciálně vyškolený moderátor, který rozhodne, zda má být účet zablokován.
Platforma zároveň upozorní uživatele v Evropě na tato nová opatření formou oznámení a nabídne jim možnost zjistit více informací. Dále platí, že pokud moderátor při kontrole obsahu identifikuje podezření na příliš nízký věk uživatele, může jej postoupit specialistovi k podrobnějšímu posouzení. Kromě toho může jakýkoliv uživatel nahlásit účet, o kterém se domnívá, že ho využívá dítě pod zákonem stanovenou věkovou hranicí.
TikTok aktuálně odstraní přibližně 6 milionů účtů měsíčně u kterých identifikoval, že se má jednat o účty, které jsou využívány pod uvedenou věkovou hranicí. zároveň ale připouští, že neexistuje žádná univerzální metoda, jak věk ověřit stoprocentně a zároveň chránit soukromí. „Navzdory maximální snaze stále neexistuje obecný způsob, jak efektivně ověřovat věk uživatelů a zároveň respektovat jejich soukromí,“ uvedla společnost ve svém blogovém příspěvku. Dodává, že víceúrovňový přístup, tedy kombinace různých technik ověřování, je v současnosti nejlepším dostupným řešením.
Možnost odvolání a ověření pomocí dokladu nebo selfie
Uživatelé, kterým bude účet omylem zablokován, se mohou proti rozhodnutí odvolat. V rámci odvolacího procesu mohou poskytnout průkaz totožnosti, autorizaci platební kartou nebo selfie pro odhad věku. Právě metoda selfie se však ukázala jako problematická. Například u platformy Roblox si děti našly způsoby, jak systém obejít.
TikTok zavádí nová opatření po roce testování v rámci pilotního projektu v Evropě, který vedl ke zvýšení počtu odhalených a odstraněných dětských účtů. Společnost během projektu spolupracovala s irskou Komisí pro ochranu osobních údajů, která je jejím hlavním regulátorem v rámci EU, aby zajistila soulad s přísnými evropskými pravidly pro ochranu dat.
Zákazy a tlak veřejnosti sílí i v dalších zemích
Zpřísnění přichází v době, kdy narůstají celosvětově výzvy k ochraně dětí na sociálních sítích. V Austrálii již vstoupil v platnost zákon, který zakazuje přístup na sociální sítě osobám mladším 16 let. Výsledkem byly miliony zrušených nebo omezených účtů napříč platformami. Společnost Reddit se proti zákazu brání žalobou.
Podobný zákaz se začíná rýsovat také ve Spojeném království, kde roste tlak veřejnosti i podpora napříč politickým spektrem. Premiér Keir Starmer uvedl, že „všechny možnosti jsou na stole“ a pozorně sleduje situaci v Austrálii. Horní komora britského parlamentu bude o návrhu zákazu pro děti do 16 let hlasovat už příští týden. Pokud návrh projde, dolní komora bude hlasovat o jeho zavedení v nadcházejících měsících.
Zdroj: engadget.com
