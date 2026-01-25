První dojmy Redmi Note 15, Redmi Note 15 Pro a Redmi Note 15 Pro+ 5G

Zleva: Redmi Note 15, Redmi Note 15 Pro+ 5G a Redmi Note 15 Pro; zdroj: Dotekománie
Xiaomi uvádí na trh novou modelovou řadu série Redmi Note a opět je z čeho vybírat. Celkem tu máme totiž pět modelů. Telefony by měly být odolnější a s delší výdrží baterie. Cenové rozpětí se pohybuje od pěti do dvanácti tisíc korun. Pojďme si dnes představit nejlevnější, prostředí a nejdražší model této série, které se nám dostaly do redakce.
Redmi Note 15
Začneme tím nejdostupnější modelem a to Redmi Note 15 bez jakéhokoliv přídomku. Jak název naznačuje, tento model nenabízí 5G konektivitu, což zatím v Česku nevidím jako nějaký větší problém. Oproti Redmi Note 15 5G tu máme čip MediaTek Helio G100-Ultra doplněný o 6 GB operační paměti.
Pocitově mě příjemně překvapil tento model nízkou tloušťkou a hmotností. Na svoji velikost a úhlopříčku 6,77 palce je totiž hmotnost 183,7 gramu vskutku příznivá. Xiaomi zde využívá roky prověřený mírně zaoblený čelní panel s poměrně tenkými rámečky na svoji kategorii. Ty působí skoro až symetricky. Potěší základní odolnost s certifikací IP64.
Zádům dominuje modul fotoaparátu, který ani zase tak moc nevystupuje z těla. Jelikož je umístěný ve středu, tak se telefon při položení na stůl ani tolik neviklá. Mírné zklamání nastane při analýze fotoaparátů. Na první pohled to vypadá, že jsou tu minimálně tři. Ve skutečnosti je tu ale jen jeden použitelný 108Mpx hlavní snímač. Druhým snímačem je 2Mpx hloubkový fotoaparát a třetí kolečko je zde jen pro parádu.
Samotný displej působí vskutku kvalitní dojmem, což potvrzují jeho parametry. Jedná se o AMOLED panel s rozlišením 2392 x 1080, frekvencí 120 Hz a maximálním jasem 3 200 nitů. Potěší pak také baterie, která nabízí krásných 6000 mAh.
Redmi Note 15 Pro
Trochu poskočíme na prostřední model Redmi Note 15 Pro, tedy první s přídomkem „Pro“. Ten však nemá 4G a opět existuje také Redmi Note 15 Pro 5G s podporou těchto sítí, jiným procesorem a o vyšší odolností. Není to tak jednoduché, ale zase si každý v nabídce může najít to pravé pro něj.
Redmi Note 15 Pro má oproti základnímu modelu plochý širší rám, jakkoliv čelní panel je stále mírně zaoblený. Vypadá to hezky, ale paradoxně na mě levnější základní Note 15 působí jako o něco příjemnější a elegantnější mobil. Baterie je o něco větší a nabízí krásných 6500 mAh, přičemž jen dodám, že se jedná o křemíkovo uhlíkovou baterii (SiC).
Displej nabízí 6,77 palce a na zádech už máme dva skutečné snímače, které lze používat. Hlavní nabízí 200 MPx a ultra širokoúhlý pak 8 Mpx. Hnacím motorem je zde MediaTek Helio G200-Ultra.
Redmi Note 15 Pro+ 5G
Nejvyšší dva modely Redmi Note 15 Pro 5G a Redmi Note 15 Pro+ 5G pak sdílejí spoustu vlastností. Oba nabízí nejvyšší odolnost v této řadě IP66, IP68 a IP69K. Zaujala mě certifikace pro ponoření do hloubky až 2 metrů po dobu 24 hodin.
Oba mají největší displej série a to 6,83 palce. Aby těch rozdílů nebylo málo, tak základní Pro 5G má zcela plochý displej, Pro+ 5G už má zaoblený panel.
V realitě je tenhle mobil takový nejvíce baculatý a také nejtěžší. Není to nic hrozného, ale v kapse o něm budete vědět. V naší černé verze nicméně vypadá na pohled elegantně. K dispozici bude ale možná ještě o kousek elegatnější hnědá verze s imitací kůže na zádech.
Procesorem je v tomto případě Snapdragon 7s Gen 4, doplněný také o chladicí systém Xiaomi IceLoop. Redmi Note Pro 5G a Pro+ 5G mají pak na zádech nový 200Mpx snímač u hlavního fotoaparátu a 8Mpx ultra širokoúhlý.
Všechny modely
Všechny telefony Redmi Note 15 mají optickou čtečku otisků prstů v displeji. Co celou řadu také spojuje je plastový rám zařízení, což mě úplně netěší a u těch vyšších dražších modelů už výrobce mohl sáhnout po kovu.
Operačním systémem je pro všechny modely Redmi Note 15 Android 15 s HyperOS 2, což je trochu škoda. Android 16 tu už máme asi půl roku. Softwarová podpora je nicméně velmi příznivá. Všechny novinky včetně toho nejlevnějšího mají slíbené bezpečnostní aktualizace do 15. ledna 2032. Velké aktualizace mají dorazit celkem čtyři.
Není jednoduché se ve všech modelech vyznat, pro úvodní představení však doufám, že jsme vám novinky trochu přiblížily. My je začínáme testovat a tak již brzy se můžete těšit na recenze.
Ceny
- REDMI Note 15 Pro+ 5G
- 8 + 256 GB: 10 999 Kč
- 12 + 512 GB: 12 499 Kč (v zaváděcí akci 10 499 Kč)
- Dostupné barvy: Mocha Brown, Glacier Blue, Black
- REDMI Note 15 Pro 5G
- 8 + 256 GB: 8 999 Kč
- 8 + 512 GB: 9 999 Kč
- Dostupné barvy: Titanium Color, Glacier Blue, Mist Purple, Black
- REDMI Note 15 5G
- 8 + 256 GB: 7 499 Kč
- Dostupné barvy: Glacier Blue, Mist Purple, Black
- REDMI Note 15 Pro
- 8 + 256 GB: 6 999 Kč
- Dostupné barvy: Titanium Color, Glacier Blue, Black
- REDMI Note 15 (základní model)
- 6 + 128 GB: 4 999 Kč (v zaváděcí akci 4 299 Kč)
- 8 + 256 GB: 5 699 Kč
- Dostupné barvy: Glacier Blue, Purple, Forest Green, Black
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře