Nova Launcher neumírá, ujal se ho nový majitel

V září minulého roku jsme vás informovali, že Nova Launcher ve své podstatě končí a bude následovat pomalá smrt. Nakonec se tak nestane, jelikož se této populární aplikace ujal nový majitel.
Další šance pro Nova Launcher
Novým majitelem je švédská společnost Instabridge, která má na svém kontě několik aplikací a dokonce i vlastní launcher nazvaný Home. Nově tedy přidává do své nabídky i Nova Launcher. O této novince bylo informováno na oficiálních stránkách aplikace, přičemž se hned zavázala, že hlavním cílem je udržet aplikaci stabilní, kompatibilní s novými verzemi Androidu a aktivně udržovaný.
Co se týče následujícího postupu, tak se nebude Nova Launcher hned nějak zásadně měnit. Vývojáři se zaměří na výkon a přizpůsobení. Samozřejmě nebude chybět oprava chyb a aktualizace, aby držel krok s aktuálními verzemi Androidu. Současně chtějí více naslouchat komunitě a dělat kroky v jejich záměru.
Současně se dozvídáme, že verze zdarma asi nakonec dostane reklamy, ale současně placená verze je mít nebude. Nova Prime tedy nabídne nejlepší uživatelský komfort. Zde ale není zcela rozhodnuto a nový majitel chce najít udržitelný obchodní model. Rozhodně se ale neplánuje nějaké sloučení s Home Launcher.
Co se týče ceny Nova Prime, je aktuálně nastavena na 3,99 dolarů, tedy cca 99,99 Kč. Jedná se o jednorázovou platbu. Zatím se ale neví, jestli se aplikace stane open source projektem, ale vyhodnocuje se tato možnost.
