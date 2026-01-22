Apple zřejmě připravuje vlastní AI odznáček na oblečení

Vizualizace redakce; Zdroj: dotekomanie.cz
Některé projekty vypadají velmi dobře na videích, ale v praxi se ukáží jako slepá ulička, nebo nedotažená myšlenka. Něco takového jsme mohli vidět v nedávné době u společnosti Humane. Ta přišla s chytrým zařízením AI Pin, které mělo působit jako osobní asistent, přičemž se nabízel i projektor pro zobrazení informací na ruce. Celý projekt ale skončil dříve než se čekalo. Zařízení bylo nedotažené, schopnosti omezené a celkově zklamalo zájemce. Nyní se má o podobný produkt pokusit sám Apple.
Apple iPin?
Apple možná vstoupí do vod, kde ještě nikdo neuspěl, což je možná dobře, jelikož jeho příchod do kategorie ohebných mobilů je spíše sázka na otestované technologie. Vlastní odznáček s AI funkcemi by mohl být prvním produktem po dlouhé době, kde Apple nastaví laťku a definuje novou kategorii.
V informacemi o AI odznáčku přichází web The Information, přičemž potvrzuje přípravy i Mark Gurman z Bloombergu. Tento nový produkt má stavět na spolupráci s Googlem a jeho modelem Gemini, takže v této oblasti se nabídnout dostatečné možnosti, jelikož Gemini je multimodální a zvládá zpracovat nejrůznější typy dat.
Co se týče této hardwarové novinky, tak má připomínat AirTag, tedy malé kulaté zařízení s využitím skla a hliníku pro konstrukci. Výbava má obsahovat dva foťáky (standardní a širokoúhlý) a třemi mikrofony. Na těle bude fyzické tlačítko a také bude k dispozici reproduktor. O nabíjení se má starat bezdrátová technologie.
Některé zdroje uvádí, že by se na trh měla dostat tato novinka v roce 2027, ale to je hodně ambiciózní plán a spíše tak trochu nereálný, když se nyní pracuje na prototypu. Možná se bude jednat o doplněk k brýlím, případně se může prodávat samostatně. I tak současný popis naznačuje, že toto zařízení nebude moci pracovat dlouho na jedno nabití. Pokud by se vše potvrdilo, odhadujeme, že zde bude Apple uvádět vydrž kolem jednoho dne (v jednotkách Applu, cca 18 hodin).
Současně není jisté, jestli někdy dojde k uvedení. Vzhledem k tomu, že se nyní pracuje na prototypu a máme se dočkat ještě chytrých brýlí, je zde i pravděpodobnost, že projekt bude zrušen.
