ChatGPT si nově pamatuje, co jste se ho ptali před rokem. A umí vám to přesně ukázat

Zdroj: REUTERS / Dado Ruvic
OpenAI přináší zásadní vylepšení své umělé inteligence ChatGPT. Uživatelé tarifů Plus a Pro nyní mohou znovu otevřít přesně ty konverzace, které vedli před týdny, měsíci nebo dokonce i před rokem. Tato nová funkce proměňuje běžný chat v chytrý archiv s vyhledáváním, který může být překvapivě užitečný.
ChatGPT si pamatuje na co vy jste už zapomněli
Dříve, pokud jste se pokusili ChatGPT zeptat, o čem jste spolu mluvili třeba před rokem, odpověď většinou zněla něco jako: „Nemám přístup k vašemu starému chatu.“ Následně vám doporučil, jak si zkusit projít historii ve vašem prohlížeči nebo hledat podle klíčových slov. Prakticky ale nebylo možné se k přesné konverzaci vrátit.
To se teď mění. Stačí napsat například „O čem jsme spolu mluvili přesně před rokem?“ – a pokud jste tehdy službu používali, ChatGPT vám nabídne podrobný přehled vašich dotazů, spolu s možností vrátit se kliknutím přímo do dané konverzace.
Na konci odpovědi se navíc zobrazí panel „Sources“ – „Zdroje“, který obsahuje přímé odkazy na původní chaty. To znamená, že si nemusíte pamatovat formulaci otázky, datum ani kontext stačí se prostě zeptat.
Skutečně praktické využití
Nová funkce je nejen technologicky působivá, ale i velmi praktická. Pokud jste si například před rokem nechali od ChatGPT doporučit recept na domácí chili omáčku, připravit rozbor filmu nebo sestavit pracovní plán, můžete se k těmto informacím kdykoliv snadno vrátit.
Zpřístupnění celé historie chatu dává této AI novou vrstvu použitelnosti. Už to není jen nástroj na jednorázové odpovědi, ale dlouhodobý osobní asistent, který si pamatuje vaše zájmy, záměry i vývoj vašich projektů. Zajímavé také je, že novinka funguje bez nutnosti cokoli aktualizovat. Je k dispozici okamžitě a automaticky pro všechny uživatele verzí Plus a Pro.
Zdroj: techradar.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
iPhone s procesorem od Intelu? Možná již brzy
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře