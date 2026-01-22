Realme Neo8 přichází s 8000mAh baterií a dobrou výbavou

Zdroj: Realme
Čím dál více se objevují novinky s pořádnými kapacitami baterií. Bohužel v této oblasti kralují jen někteří výrobci a ti velcí se zatím drží zpátky. Dnes zde ale máme další novinku, která se může chlubit nejen kapacitou. Jmenuje se Realme Neo8.
Maratonec ve střední třídě?
Realme Neo8 se dá zařadit do střední třídy, tedy té vyšší. Výrobce nasadil Snapdragon 8 Gen 5 a k němu přidal nejmodernější operační paměti a úložiště. Displej samozřejmě nabízí rychlou obnovovací frekvenci a jas může vystoupat až na hodnotu 6500 nitů. Co ale opravdu ve specifikacích vystupuje, je samotná baterie. Ta má kapacitu 8000 mAh a podporuje 80W nabíjení. I tak je tloušťky pouhých 8,3 mm.
Zdroj: Realme
Realme se snažilo udělat pokrok i u fotografické výbavy, kde se nabízí sestava 50+8+50 MPx. Nejnižší hodnota patří ultra širokoúhlému foťáku, což nevypadá dobře, ale je zde aspoň periskopický tele objektiv s 3,5x zoomem. Realme Neo8 má také stereo reproduktory a také se nabízí celá řada certifikací, i IP69.
Realme Neo8 vypadá na velmi dobře vybavenou novinku, která má co nabídnout. Základní verze má nastavenou cenu na cca 7 800 Kč bez daně a dalších poplatků. Předpokládáme, že evropská cena by mohla začínat na 10 100 Kč, což není špatná suma na takovou výbavu.
Specifikace Realme Neo8
- displej: 6,78 palců, rozlišení 2772 x 1272 pixelů, Samsung M14 LTPS OLED, 165 Hz, jas až 6500 nitů, 3800Hz vzorkovací frekvence dotyku, 100% DCI-P3, Crystal Armor Glass
- procesor: Snapdragon 8 Gen 5 (3nm), osmijádrový, Adreno 840 GPU
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X
- úložiště: 256/512 GB / 1 TB UFS 4.1
- Operační systém: Android 16, realme UI 7.0
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, 1/1,56″ Sony IMX896, OIS, f/1,8, video až 4K 60fps HDR)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2)
- 50 Mpx (periskopický teleobjektiv, 3,5x zoom, JN5, f/2,8)
- přední: 16 Mpx (Sony senzor, f/2,45, video až 1080p)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, 1/1,56″ Sony IMX896, OIS, f/1,8, video až 4K 60fps HDR)
- IP66 + IP68 + IP69
- ultrasonická 3D čtečka otisků prstů v displeji
- stereo reproduktory, USB-C audio, Hi-Res audio
- Konektivita: 5G SA/NSA, 4G LTE, Wi-Fi 7 (802.11 be), Bluetooth 5,4, Beidou (B1I+B1C+B2a), GPS (L1+L5), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), NFC, infračervený senzor, USB-C
- rozměry a hmotnost: 162 x 77,07 x 8,3 mm, 215 gramů
- baterie a nabíjení: 8000 mAh, 80W rychlé nabíjení
Zdroj: fonearena.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Moto G67 a G77 od Motoroly prozrazuje prodejce
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře