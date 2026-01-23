Google Vyhledávání dostane pokročilejší AI režim

2026-01-23T13:30:23+01:00
• 23. 1. 2026#AI

Zdroj: Dotekomanie.cz

Nedávno jsme se dočkali představení rozšíření pro Gemini, které spočívá v propojení samotného AI s obsahem dalších služeb, které máte u svého účtu. Google tuto novinku nazývá jako Personální Inteligence a jedná se o možnost, tedy musíte si ji sami zapnout, pokud chcete používat více osobních dat. Nyní Google oznámil rozšíření, ale trochu jiné, než jsme čekali.

Google vylepšuje Gemini o Personální inteligenci

Osobité vyhledávání

U tohoto rozšíření jsme první čekali, že po několika týdnech nebo měsících Google oznámí rozšíření na další jazyky, případně do dalších zemí. Personální inteligence je zatím omezena jen na angličtinu a USA. Oznámené rozšíření se ale netýká širší dostupnosti v tomto ohledu. Personální inteligence se naopak dostává do Google Vyhledávání.

Konkrétně tedy je nově dostupná v režimu AI ve Vyhledávání. I zde platí, že funkcionalita je v základu neaktivní a uživatel si ji musí výhradně zapnout skrze možnost pod profilovou fotkou. Google ji automaticky nebude zapínat. Google v oficiální tiskové zprávě uvádí, že si takto můžete vylepšit vyhledávání nebo spíše práci s režimem AI o data z Google Fotek a Gmailu.

Google takto může přizpůsobit práci k danému uživateli. Jde spíše o doplnění informací, díky čemuž může Vyhledávání například vycházet z toho, co používáte, kam jezdíte, co máte rádi, případně jaké značky nakupujete. I zde je ale několik omezení, nejen kolem jazyku a země. Toto propracovanější napojení na Vyhledávání je omezeno na účty Google AI Pro a Ultra, tedy platící.

Stále ale nevíme, kdy dojde k rozšíření. Ukazuje se ale, že Google má rozsáhlé plány a možná se brzy dočkáme dalšího podobného rozšíření.

Zdroj: techcrunch.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

